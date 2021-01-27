Блогера Ольгу Токарчук приговорили к штрафу и не выпустили с Окрестина









«Белсату» Дмитрий. Он говорит, что о заседании узнал случайно: «Мы с адвокатом подавали жалобу за незаконное задержание, вышел судья из какого-то кабинета и сказал, что сегодня будет рассматриваться дело Токарчук. Ранее об этом нам никто не сообщал». «Суд прошел за пять минут», – рассказалДмитрий. Он говорит, что о заседании узнал случайно: «Мы с адвокатом подавали жалобу за незаконное задержание, вышел судья из какого-то кабинета и сказал, что сегодня будет рассматриваться дело Токарчук. Ранее об этом нам никто не сообщал».





Согласно приговору Ольга должна заплатить штраф в размере 30 базовых величин и выйти из ИВС. «Я поехал ее забирать. Но мне сообщили, что ее задержание продлили дальше. По какому поводу, мы пока не знаем», – отметил Дмитрий.









Ольгу Токарчук задержали 26 января, 72 часа от времени задержания должны закончиться 28 января в 11 часов. Однако муж считает, что суд следует ожидать в пятницу, 29-го.





У Ольги и Дмитрия двое несовершеннолетних детей, 3 и 7 лет. Теперь семья с маленькими детьми и без Ольги должна оплатить штрафы, госпошлину, услуги адвоката, пошлину в суд и другое.