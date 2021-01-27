ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жену владельца магазина «Мой модны кут» судят за пикетирование

27.01.2021 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

27 января начался суд над Еленой Есипенок, женой владельца магазина «Мой модны кут».



Елену задержали вчера в торговом центре «Московско-Венский», где находится магазин. Сообщалось, что задержание произошло якобы за продажу незарегистрированной символики.

Сегодня выяснилось, что дело в отношении Елены составлено по статье 23.34 КоАП за участие в одиночном пикете возле проезжей части у ТЦ «Московско-Венский» 26 января, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

На суде свидетель-милиционер утверждал, что Елена пикетировала около 20-30 минут. Суд объявил перерыв, чтобы получить видео, которое докажет, что Есипенок задержали в здании, а не на улице.

Суд продолжится завтра. Есипенок остается на Окрестина.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 января начался суд над Еленой Есипенок, женой владельца магазина «Мой модны кут».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минск не выполнил ни одного обещания». Почему созвонились Си Цзиньпин и Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by