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Жену владельца магазина «Мой модны кут» судят за пикетирование
Источник материала: Партизан
27 января начался суд над Еленой Есипенок, женой владельца магазина «Мой модны кут».
Елену задержали вчера в торговом центре «Московско-Венский», где находится магазин. Сообщалось, что задержание произошло якобы за продажу незарегистрированной символики.
Сегодня выяснилось, что дело в отношении Елены составлено по статье 23.34 КоАП за участие в одиночном пикете возле проезжей части у ТЦ «Московско-Венский» 26 января,
На суде свидетель-милиционер утверждал, что Елена пикетировала около 20-30 минут. Суд объявил перерыв, чтобы получить видео, которое докажет, что Есипенок задержали в здании, а не на улице.
Суд продолжится завтра. Есипенок остается на Окрестина.
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27 января начался суд над Еленой Есипенок, женой владельца магазина «Мой модны кут».
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