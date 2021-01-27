МИД РФ: в Беларуси назрели определенные изменения политического устройства

опубликован на сайте МИД РФ в ответ на вопрос: «Какой был смысл в поддержке А.Г.Лукашенко, если из-за этого а) пришлось свернуть интеграционный проект и б) в стране ускорился рост прозападных настроений?». Комментарийна сайте МИД РФ в ответ на вопрос: «Какой был смысл в поддержке А.Г.Лукашенко, если из-за этого а) пришлось свернуть интеграционный проект и б) в стране ускорился рост прозападных настроений?».

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Россия поддерживает «не персоналии, а суверенный выбор беларусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 г.».





«Считаем А.Г.Лукашенко законно избранным главой государства. Безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и беларусские власти взяли курс на его модернизацию. Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебеларусского народного собрания, запланированного на 11-12 февраля с.г., будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку», – заявили в российском МИД.





В российском ведомстве подчеркнули, что работа в рамках Союзного государства продолжается.





«Убеждены, что эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов наших братских стран», – отметили в МИД РФ.





Вместе с тем Москва заметила «настоящую информационную войну», развернутую против Беларуси и России. Для радикализации протестных выступлений используются современные средства манипулирования общественным мнением, считают в российском МИД. Также ведомство обвинило ЕС во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.





«Не сомневаемся, что мудрый беларусский народ сможет противостоять этому вмешательству и давлению извне, самостоятельно определит собственное будущее и разберется, кто ему подлинный друг и «всесезонный» союзник, а кто готов легко пожертвовать его благополучием и стабильностью в погоне за геополитической выгодой», – заявили в МИД РФ.