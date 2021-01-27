ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Монохром: как Гродно накрыл циклон «Ларс»

27.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Монохром: как Гродно накрыл циклон «Ларс»

  • 27.01.2021, 21:32
Монохром: как Гродно накрыл циклон «Ларс»
Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat

Фоторепортаж.

В Гродно снег идет без перерыва уже вторые сутки: циклон «Ларс» принес с собой в город сугробы снега до колена, 10-балльные пробки и аварии на дорогах, и вместе с тем настоящую зимнюю сказку, которой гродненцы уже давно не видели, пишет «Белсат».


Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat

Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat

Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat

Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat

«Добавилось нам, конечно, работы. Но хотя порадуемся настоящей зиме», – улыбаясь, говорит сотрудник коммунальных служб, который управляет очисткой крыши на центральной Советской улице.

На улицах и дорогах действительно много коммунальщиков, спецтехники и людей с лопатами, которые убирают снег. Однако, признаются коммунальщики, победить такой серьезный снегопад быстро – невозможно.


Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat

Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat

Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat

Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat

Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat

За последние сутки высота снега в городе увеличилась с 9 до 37 см. 28 января синоптики обещают в Гродно день без осадков, в пятницу – снова метели.


Снег в Гродно
Фото: Саша Правдина \ Belsat
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Готовитесь к горячей весне, денег на возвращение любви нету, так может хоть народ не злить лишний раз?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by