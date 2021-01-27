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Монохром: как Гродно накрыл циклон «Ларс»
Источник материала: Хартия'97
Монохром: как Гродно накрыл циклон «Ларс»
Фоторепортаж.
В Гродно снег идет без перерыва уже вторые сутки: циклон «Ларс» принес с собой в город сугробы снега до колена, 10-балльные пробки и аварии на дорогах, и вместе с тем настоящую зимнюю сказку, которой гродненцы уже давно не видели, пишет
«Добавилось нам, конечно, работы. Но хотя порадуемся настоящей зиме», – улыбаясь, говорит сотрудник коммунальных служб, который управляет очисткой крыши на центральной Советской улице.
На улицах и дорогах действительно много коммунальщиков, спецтехники и людей с лопатами, которые убирают снег. Однако, признаются коммунальщики, победить такой серьезный снегопад быстро – невозможно.
За последние сутки высота снега в городе увеличилась с 9 до 37 см. 28 января синоптики обещают в Гродно день без осадков, в пятницу – снова метели.
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Фоторепортаж.
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