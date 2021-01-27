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Регионы Беларуси продолжают протестовать
Источник материала: Хартия'97
Регионы Беларуси продолжают протестовать
Орша и Жодино устроили в своих городах яркие акции.
Партизаны Орши передают привет директору 20 школы и соучастнице «Всебелорусского народного собрания» Шишаковой Е.К. и напоминают ей, что за фальсификации результатов выборов виновные ответят по закону РБ.
Жители Жодино вышли на прогулку с бело-красно-белыми флагами.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Орша и Жодино устроили в своих городах яркие акции.
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