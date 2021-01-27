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Регионы Беларуси продолжают протестовать

27.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Регионы Беларуси продолжают протестовать

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  • 27.01.2021, 21:11
Регионы Беларуси продолжают протестовать

Орша и Жодино устроили в своих городах яркие акции.

Партизаны Орши передают привет директору 20 школы и соучастнице «Всебелорусского народного собрания» Шишаковой Е.К. и напоминают ей, что за фальсификации результатов выборов виновные ответят по закону РБ.


Жители Жодино вышли на прогулку с бело-красно-белыми флагами.


Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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Орша и Жодино устроили в своих городах яркие акции.
 
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