ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Европа разрешила возобновить полеты Boeing-737 MAX

27.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Европа разрешила возобновить полеты Boeing-737 MAX

  • 27.01.2021, 20:55
Европа разрешила возобновить полеты Boeing-737 MAX

Запрет действовал 22 месяца.

Европейский авиарегулятор снял запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сняло 22-месячный запрет на полеты для Boeing 737 MAX в европейские аэропорты. Об этом передает Интерфакс.

«Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что самолеты 737 MAX могут безопасно вернуться к полетам», — заявил главный исполнительный директор ведомства Патрик Ки.

В EASA подчеркнули, что проведенная оценка была полностью независимой.

После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать. Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф — проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX. Авиакомпании начали отказываться от уже заключенных с Boeing контрактов на поставку этого типа самолёта, что на руку главному конкуренту Boeing — компании Airbus.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Каўнаскі ўнівэрсытэт запрашае адлічаных беларускіх студэнтаў бясплатна працягнуць адукацыю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by