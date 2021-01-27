ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот вам лицо Лукашенко

27.01.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Вот вам лицо Лукашенко

10
  • Сергей Фурса
  • 27.01.2021, 20:43
  • 2,725
Вот вам лицо Лукашенко
СЕРГЕЙ ФУРСА
ФОТО: GS.FM

Или что важно понимать украинцам.

Гражданина Беларуси, которого омоновец изнасиловал дубинкой, приговорили к пяти годам тюрьмы. Вот вам Беларусь во всей красе. Вот вам лицо Лукашенко

И когда на медведчуковских каналах начнут говорить о братском белорусском народе, то необходимо уточнять. С кем именно говорящий чувствует ментальную близость. С омоновцем, который от вседозволенности может изнасиловать задержанного дубинкой. Или с гражданином, который вышел на абсолютно мирный протест и был сначала изнасилован дубинкой, а затем отправлен в тюрьму.

Потому что это ключевой вопрос.

Если говорящая голова выступает за дружбу с режимом узурпатора Лукашенко, то она (голова говорящая) наверняка отождествляет себя с омоновцем. И поэтому против санкций. И за дружбу. И разделяет ценности и Таракана, и омоновца. И это все, что вам надо знать об этом человеке. И о тех силах, которые призывают признать Лукашенко, дружить с узурпатором и делать это ради братского белорусского народа. И это те силы, которые хотят, чтобы в Украине было так же. Чтобы и у нас сотрудник полиции мог насиловать дубинками людей, которые выступают против. Например, если вы выступаете против высоких тарифов. Или против капитуляции Путину. Не важно, против чего. Важно, что у него дубинка.

Если вы верите, что белорусский народ — братский, то должны сделать все, чтобы он избавился от диктатора и от его верных псов. Точно так же, как если вы знаете, что вашу сестру дома избивает и насилует муж, то вы должны забрать ее оттуда, а не уговаривать принять такого мужа и «бьет, значит любит». Вы не можете стыдливо прятать глаза и делать вид, что ничего не происходит. Вы не можете утверждать, что «так и надо» и что «главное, что ей есть что кушать».

А еще, вы должны помнить, что Лукашенко у власти и его цепные псы при дубинке только потому, что этот режим поддерживается Путиным. Лукашенко банкрот. Белорусская экономика — болото, которое не может существовать без постоянных дотаций от Кремля. А значит, что Путин делает все, чтобы белорусов могли насиловать дубинками. Он тоже видит так «братство народов».

И когда Путин говорит про то, что Украина и Россия братья навек, то он тоже хочет, чтобы любого украинца могли изнасиловать дубинкой за участие в митинге. А если вы не получили от этого удовольствия, то получите срок в 5 лет.

Сергей Фурса, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Или что важно понимать украинцам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзяржсакратар Блінкен: «Сьвету патрэбнае лідэрства ЗША»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by