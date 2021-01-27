«Готовитесь к горячей весне, денег на возвращение любви нету, так может хоть народ не злить лишний раз?»

Источник материала: Салiдарнасць

О принуждении работников госорганизаций к подписанию открытого письма с осуждением европейских санкций.

– Белорусские профсоюзы собираются решительно ответить на западные санкции письмом белорусских трудящихся, – пишет телеграм-канал «Письма к дочери». – В отличие от того давнего обращения спортсменов, дело не будут пускать на самотек.

Не знаю, какие у них перед собой поставлены планы, миллион подписей или десять, но за дело взялись с размахом. Судя по многочисленным отзывам, до предприятий и организаций доведены разнарядки по количеству подписавшихся, определены ответственные и ответственность за невыполнение поставленных планов.

Учитывая, с одной стороны методы сбора, а с другой – тот факт, что люди сейчас немножечко недовольны, можно себе представить, как поднимутся рейтинги власти в результате этой кампании.

«Мы можем остаться без пенсий, пособий». Учителей заставляют подписать слезное письмо о вреде санкций

Казалось бы, вот раз вы готовитесь к горячей весне, а денег чтобы вернуть народную любовь у вас нету, так можно этот народ хоть не злить лишний раз. Не увеличивать, так сказать, социальную базу протеста ради бессмысленной имитации.

Бессмысленной, потому что мы же понимаем – соберут они миллион подписей или двадцать миллионов, на санкции это вообще никак не повлияет. Ну, не такие уже они в своих Европах наивные, чтобы не знать, как такие подписи собираются…

Вот, на самом деле, вся внешняя политика белорусских властей свелась к таким имитационным действиям, весь смысл которых состоит в том, что про них можно рассказать в телевизоре.