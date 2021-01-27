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Тот самый «порт Ленобласти» обзавелся царь-пылесосом на шасси MAN
Источник материала: Onliner
Порты Ленинградской области белорусам сейчас особенно интересны. Именно на них переориентируют потоки наших грузов из Клайпеды. АО «Усть-Лужский контейнерный терминал», относящееся к тем самым портам Ленобласти, приобрело необычную спецмашину на четырехосном шасси MAN.
Спецмашина, работающая по принципу мощного промышленного пылесоса, будет использоваться для очистки от угольной пыли внутренних помещений пересыпных станций и вагоноопрокидывателя, территорий причалов и складов, пожарных проездов.
Установка называется «Ураган 250». Используется для сбора в больших объемах и перемещения на большие расстояния песка, дроби, гравия, камней, земли, шлама, жидкостей, окалины, густой грязи и илистых материалов. Бункер для собранных материалов оснащен задней дверью с гидравлическим приводом. Шасси — строительный четырехосный MAN TGS 41.440.
Монтажом надстройки занималось российское ОАО «Риат», так что формально это спецгрузовик российского производства. Но, конечно, сама установка — импортная. Ее истинного изготовителя россияне скромно не называют.
каминный, пылесборник: контейнер, потребление: 1200 Вт, без регулировки мощности, шум 78 дБ
каминный, пылесборник: контейнер, потребление: 1200 Вт, без регулировки мощности, шум 82 дБ
каминный, пылесборник: контейнер, потребление: 1200 Вт, труба: алюминий, без регулировки мощности
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Порты Ленинградской области белорусам сейчас особенно интересны. Именно на них переориентируют потоки наших грузов из Клайпеды. АО «Усть-Лужский контейнерный...
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