Тот самый «порт Ленобласти» обзавелся царь-пылесосом на шасси MAN

Источник материала: Onliner Порты Ленинградской области белорусам сейчас особенно интересны. Именно на них переориентируют потоки наших грузов из Клайпеды. АО «Усть-Лужский контейнерный терминал», относящееся к тем самым портам Ленобласти, приобрело необычную спецмашину на четырехосном шасси MAN.

Спецмашина, работающая по принципу мощного промышленного пылесоса, будет использоваться для очистки от угольной пыли внутренних помещений пересыпных станций и вагоноопрокидывателя, территорий причалов и складов, пожарных проездов.

Установка называется «Ураган 250». Используется для сбора в больших объемах и перемещения на большие расстояния песка, дроби, гравия, камней, земли, шлама, жидкостей, окалины, густой грязи и илистых материалов. Бункер для собранных материалов оснащен задней дверью с гидравлическим приводом. Шасси — строительный четырехосный MAN TGS 41.440.





Монтажом надстройки занималось российское ОАО «Риат», так что формально это спецгрузовик российского производства. Но, конечно, сама установка — импортная. Ее истинного изготовителя россияне скромно не называют.