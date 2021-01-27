ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тот самый «порт Ленобласти» обзавелся царь-пылесосом на шасси MAN

27.01.2021 22:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Порты Ленинградской области белорусам сейчас особенно интересны. Именно на них переориентируют потоки наших грузов из Клайпеды. АО «Усть-Лужский контейнерный терминал», относящееся к тем самым портам Ленобласти, приобрело необычную спецмашину на четырехосном шасси MAN.

Спецмашина, работающая по принципу мощного промышленного пылесоса, будет использоваться для очистки от угольной пыли внутренних помещений пересыпных станций и вагоноопрокидывателя, территорий причалов и складов, пожарных проездов.

Установка называется «Ураган 250». Используется для сбора в больших объемах и перемещения на большие расстояния песка, дроби, гравия, камней, земли, шлама, жидкостей, окалины, густой грязи и илистых материалов. Бункер для собранных материалов оснащен задней дверью с гидравлическим приводом. Шасси — строительный четырехосный MAN TGS 41.440.

Тот самый «порт Ленобласти» обзавелся царь-пылесосом на шасси MAN

Монтажом надстройки занималось российское ОАО «Риат», так что формально это спецгрузовик российского производства. Но, конечно, сама установка — импортная. Ее истинного изготовителя россияне скромно не называют.

Пылесос Einhell TC-AV 1200
каминный, пылесборник: контейнер, потребление: 1200 Вт, без регулировки мощности, шум 78 дБ
113 р.
1 предложение
Пылесос Karcher Ash Vacuum AD 2
каминный, пылесборник: контейнер, потребление: 1200 Вт, без регулировки мощности, шум 82 дБ
366 р.
18 предложений
Пылесос Einhell TC-AV 1618 D
каминный, пылесборник: контейнер, потребление: 1200 Вт, труба: алюминий, без регулировки мощности
189 р.
13 предложений
Сравнить эти товары →
Каминные пылесосы в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порты Ленинградской области белорусам сейчас особенно интересны. Именно на них переориентируют потоки наших грузов из Клайпеды. АО «Усть-Лужский контейнерный...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Столькі прадуктаў нанесьлі, што дагэтуль ямо». Пакараную за сьцяг у вакне сям’ю з Новай Баравой падтрымалі суседзі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by