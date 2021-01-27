Студенты в Минске презентовали патриотические проекты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Озеленение Брестской крепости, создание университетских музеев и проведение интерактивных выставок. Студенты со всей Беларуси приехали в Минский лингвистический университет, чтобы представить патриотические проекты, передает телеканал «МИР 24».

Эти проекты – о сохранении истории Великой Отечественной войны, современном развитии Беларуси, экологии, краеведении. Оценили молодежный энтузиазм глава Совета Республики Наталья Кочанова, министр образования Беларуси и ректоры ведущих вузов страны. Также в стенах университета прошло первое в этом году заседание президиума Совета Республики. На него пригласили и лидеров молодежных организаций. Обсуждали патриотизм, воспитание молодежи и подготовку педагогов.

«Еще один важный аспект – чтобы этой работой занимались те люди, которые действительно могут донести до молодежи основные аспекты идеологической работы, патриотического воспитания. Это очень важно. Поэтому подготовка кадров педагогических, переподготовка – это еще одно важное направление, на которое нужно обратить свое внимание», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.