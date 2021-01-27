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ГАИ: в Беларуси в 2020 году в ДТП погибли 573 человека, из них 22 ребенка
Источник материала: ОНТ
В 2020 году в результате аварий в Беларуси погибли 573 человека, 22 из них – дети,
Травмы в ДТП получили 3678 человек, включая 422 ребенка. В 369 авариях, которые произошли по вине пьяных водителей, погибли 115 человек и 389 были травмированы.
ГАИ призывает всех участников дорожного движения следить за изменением ситуации на дорогах и быть осторожными.
ФОТО: БЕЛТА
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В 2020 году в результате аварий в Беларуси погибли 573 человека, 22 из них – дети, пишет БЕЛТА со ссылкой на Главное управление ГАИ МВД. Травмы в ДТП получили 3678 человек,...
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