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ГАИ: в Беларуси в 2020 году в ДТП погибли 573 человека, из них 22 ребенка

27.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ: в Беларуси в 2020 году в ДТП погибли 573 человека, из них 22 ребенка

В 2020 году в результате аварий в Беларуси погибли 573 человека, 22 из них – дети, пишет БЕЛТА со ссылкой на Главное управление ГАИ МВД.

Травмы в ДТП получили 3678 человек, включая 422 ребенка. В 369 авариях, которые произошли по вине пьяных водителей, погибли 115 человек и 389 были травмированы.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения следить за изменением ситуации на дорогах и быть осторожными.

ФОТО: БЕЛТА


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В 2020 году в результате аварий в Беларуси погибли 573 человека, 22 из них – дети, пишет БЕЛТА со ссылкой на Главное управление ГАИ МВД. Травмы в ДТП получили 3678 человек,...
 
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