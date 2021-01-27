Диетолог рассказала, как кофе помогает похудеть

Источник материала: ОНТ

Употребление двух чашек кофе в день помогает сбросить лишние килограммы, заявила в своем Instagram диетолог Елена Кален.

По словам специалиста, в жировых клетках под воздействием кофеина синтезируется белок термогенин. Данное вещество сдерживает процесс накопления жиров.

Также диетолог отметила, что оптимальное количество кофе в день – не более двух чашек.

ФОТО: milanodavai.ru





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