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Диетолог рассказала, как кофе помогает похудеть
Источник материала: ОНТ
Употребление двух чашек кофе в день помогает сбросить лишние килограммы,
По словам специалиста, в жировых клетках под воздействием кофеина синтезируется белок термогенин. Данное вещество сдерживает процесс накопления жиров.
Также диетолог отметила, что оптимальное количество кофе в день – не более двух чашек.
ФОТО: milanodavai.ru
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