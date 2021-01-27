Полную коллекцию автографов Максима Богдановича представили в его минском музее

Источник материала: ОНТ

«Прочтите с участием» – написал поэт. Полную коллекцию автографов Максима Богдановича представили сегодня в его минском музее. Уникальный каталог издан к 130-летию классика беллит. Очень многое опубликовано впервые. Это партнёрский проект культурных институций Беларуси, Литвы, России и Украины. Безвозмездно передали электронные копии документов.

Стоя, сидя, лёжа писал Богданович, чтобы успеть многое к своим 25 годам, отмерянным жизнью. От его руки даже правки к непоэтическим текстам важны. В этот переплёт попали все известные образцы бисерного почерка. Самые ранние – 1909 года.

Ирина Мышковец, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича: «Уключаны 64 пазіцыі. Гэта аўтографы Максіма Багдановіча: яго вершы, артыкул, фрагмент артыкула, дароўчыя надпісы, дакументы, надпісы на кнігах, уласнаручныя запісы. Таксама звярнулі ўвагу, што ёсць аўтографы, напісаныя на доўгіх лістах. Знакаміты сшытак, які знайшлі ў Маскве ў 2018 годзе».

Пристрастие к такой бумаге ещё необъяснимо. «Дистихи» Богдановича – из последних обретений. Оригинал маленького шедевра хранится в России. Основная масса автографов – в белорусских библиотеках, архивах, музеях. Шанс заглянуть в сейф – только на ОНТ.

Елена Книга, заведующая сектором Литературного музея Максима Богдановича: «8 арыгінальных аўтографаў Максіма Багдановіча, якія датуюцца ад 1909 да 1915 гадоў. Вядома, што папера і чарніла гэтага часу ўжо маюць свойствы выцвітаць. І таму гэтыя асабліва каштоўныя экспанаты захоўваюцца паасобна, у сваім канверце, завернутыя ў мікалентную паперу, каб пыл, вільгаць, сонечныя промні не траплялі».

«Старый Крым, 1915 год» – артефакт, который из века в век будоражит пытливые умы. Никто не знает, что в тетради до последней точки. Так называемый «Інтымны дзённік» Богдановича теперь в свободном доступе – целиком. Читайте, но не просто.

Рукописи не горят – это не о наследии Максима Богдановича. Ходя надежда не умирает – ещё найдётся что-нибудь из минского архива «Песняра чыстае красы». 14 папок утрачены в начале Великой Отечественной войны. В каталоге опубликованы даже факсимильные изображения утерянных автографов автора «Кнігі выбраных вершаў».

Тираж 75 экземпляров делает этот каталог большой редкостью. Где же взять то, что не для продажи? Скоро книгу можно будет скачать без ограничений – заверили. Богданович писал и днём, и ночью, до последней минуты. Успел стать классиком при жизни.

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