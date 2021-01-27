|
Каннский фестиваль перенесли на июль
Источник материала: ОНТ
Каннский фестиваль перенесли на 6–17 июля,
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 фестиваль был отменен.
ФОТО: lifestyle.24tv.ua
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каннский фестиваль перенесли на 6–17 июля, сообщили организаторы в Twitter. Изначально мероприятие планировалось провести в мае. В 2020 году из-за пандемии COVID-19...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)