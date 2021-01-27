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Каннский фестиваль перенесли на июль

27.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каннский фестиваль перенесли на июль

Каннский фестиваль перенесли на 6–17 июля, сообщили организаторы в Twitter. Изначально мероприятие планировалось провести в мае.  

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 фестиваль был отменен. 

ФОТО: lifestyle.24tv.ua

 


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Каннский фестиваль перенесли на 6–17 июля, сообщили организаторы в Twitter. Изначально мероприятие планировалось провести в мае.   В 2020 году из-за пандемии COVID-19...
 
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