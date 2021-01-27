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Всебелорусское народное собрание: в Могилеве прошли встречи делегатов – обсуждали образование, медицину и доходы

27.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всебелорусское народное собрание: в Могилеве прошли встречи делегатов – обсуждали образование, медицину и доходы

Две недели до Всебелорусского народного собрания. В областных городах проходят встречи делегатов. На них присутствуют представители власти.


Сегодня на встрече в Могилёве обсуждали насущные проблемы региона – образование, медицину, доходы. Коснулись и более глобальных тем, например, планов на пятилетие – строительство социальных объектов, развитие IT.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Сегодня речь шла сохранении общечеловеческих, исторических ценностей, о том, чтобы сохранить единство, общества, о том, как дальше развивать политическую систему нашей страны. То есть обсуждались вопросы политического характера, вносились конкретные предложения. Я вам скажу, что прошёл заинтересованный, небезразличный разговор. Выступали руководители предприятий, педагоги, простые труженики села, промышленники, и было интересно. Были услышаны отдельные деловые предложения, которые требуют решений на центральном уровне, ряд проблем, которые звучали, они регионального уровня, в состоянии решаться на уровне Могилёвского облисполкома».

Людмила Здорикова, депутат Палаты представителей, делегат VI Всебелорусского народного собрания: «Я возлагаю большие надежды, на этом форуме будут определены ориентиры дальнейшего развития нашей страны, нашего государства на ближайшие годы и, возможно, даже десятилетия. На Всебелорусском народном собрании будет представлен наиболее полный срез нашего общества – это люди разных, профессий, разного возраста, люди с разными взглядами на злободневные темы нашего дня, и в этом, я думаю, заключается основная ценность предстоящего Всебелорусского народного собрания. Отличительной чертой именно этого собрания стала большая подготовительная работа, которая была проведена накануне. И диалоговые площадки, общественные приёмные».

По итогам диалоговых площадок, проведённых в регионе, в оргкомитет Всебелорусского народного собрания поступило 270 предложений. Представлять Могилёвскую область на республиканском форуме будут 310 делегатов. 

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Две недели до Всебелорусского народного собрания. В областных городах проходят встречи делегатов. На них присутствуют представители власти. Сегодня на встрече в...
 
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