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В Минске три учреждения здравоохранения полностью вернулись к оказанию медуслуг
Источник материала: ОНТ
Три учреждения здравоохранения столицы полностью вернулись к оказанию медицинских услуг по своему профилю после двух месяцев работы с ковид-пациентами – это 11-я больница, 2-й роддом и городская гинекологическая больница,
С 1 февраля к привычному режиму работы возвращается 1-я городская клиническая больница. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил главврач учреждения здравоохранения Дмитрий Шевцов.
ФОТО: БЕЛТА
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Три учреждения здравоохранения столицы полностью вернулись к оказанию медицинских услуг по своему профилю после двух месяцев работы с ковид-пациентами – это 11-я...
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