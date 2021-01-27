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В Минске три учреждения здравоохранения полностью вернулись к оказанию медуслуг

27.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске три учреждения здравоохранения полностью вернулись к оказанию медуслуг

Три учреждения здравоохранения столицы полностью вернулись к оказанию медицинских услуг по своему профилю после двух месяцев работы с ковид-пациентами – это 11-я больница, 2-й роддом и городская гинекологическая больница, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально». 

С 1 февраля к привычному режиму работы возвращается 1-я городская клиническая больница. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил главврач учреждения здравоохранения Дмитрий Шевцов.

ФОТО: БЕЛТА 


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Теги: Минск
 
 
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Три учреждения здравоохранения столицы полностью вернулись к оказанию медицинских услуг по своему профилю после двух месяцев работы с ковид-пациентами – это 11-я...
 
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