В Минске три учреждения здравоохранения полностью вернулись к оказанию медуслуг

Источник материала: ОНТ

Три учреждения здравоохранения столицы полностью вернулись к оказанию медицинских услуг по своему профилю после двух месяцев работы с ковид-пациентами – это 11-я больница, 2-й роддом и городская гинекологическая больница, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».

С 1 февраля к привычному режиму работы возвращается 1-я городская клиническая больница. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил главврач учреждения здравоохранения Дмитрий Шевцов.

ФОТО: БЕЛТА





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