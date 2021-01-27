Minsk World: квартиры по новым ценам доступны многим – почему это выгодно прямо сейчас?

Источник материала: ОНТ

Новость рынка столичной недвижимости. Уже сейчас цена квадратного метра в новостройке может быть менее 2000 руб. По таким ценам квартиры реализует крупнейший застройщик страны. Комплексы Minsk World и «Парк Челюскинцев» уже изменили образ города, создали новый стандарт. И по новым ценам квартиры здесь доступны многим. Почему это выгодно прямо сейчас?

Самое главное для семьи – собственное жилье. Это знают многие поколения горожан. Собственное жилье – это независимость в жизни, стабильность и уверенность. Жизнь в столице – варианты достичь успеха для тех, кто к этому стремится, и современный тренд для минчан. Менять свою жизнь в лучшую сторону – реальность именно сегодня. Лучшее предложение на рынке – комплекс Minsk World. И это бесспорно. Тысячи и тысячи семей рискнули и теперь довольны выбором.

Стереотип, что покупка столичного жилья в престижном районе – нереально. Реально! Сомневаться в собственных силах не стоит!

Грандиозная стройка в столице и в стране – не только возможность улучшить жилищные условия. На практике, комплекс – это шанс для бизнеса закрепиться в новом районе. Районе молодом, где высокий спрос на товары и услуги. Покупая квартиру в новом доме, стоит подумать, как заработать и на коммерческих помещениях. Они – часть инфраструктуры самого крупного жилого комплекса Европы.

«Выбрали помещение площадью 13 кв. м. После того, как полностью его оборудуем, будем сдавать в аренду».

Современные решения для всех. И для тех, кто хочет жить в своей квартире (а позиция застройщика, что в своей квартире должна жить любая семья со стабильным доходом), и для бизнеса. В каждом доме квартала – коммерческие помещения. Впоследствии это кофейни, парикмахерские, магазины шаговой доступности, турагентства и многое другое, – идеи и доходы за бизнесом. Это то, что надо вам. Это шанс жить в премиальном жилом комплексе Европы.

«Момент вручения ключей – волнующий, долгожданный и очень-очень желанный. Покупали мы квартиру в рассрочку, посчитали, что это очень выгодное вложение. Продали машину – и внесли деньги за квартиру».

Комплекс развивается. И строят его, опережая графики. Именно здесь будут новые городской парк, крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. И именно здесь – Международный финансовый центр. Его строят в сотрудничестве с Востоком и Западом. В этих небоскребах – тысячи новых рабочих мест. Миллионы прямых и еще больше – косвенных инвестиций. Город строится. И строится именно здесь. Инфраструктура в приоритете. Школы и детские сады, коммерческие и общественные помещения. 7 школ и 12 детских садов. Медицинские центры, поликлиники. Новый стандарт – вместо подъезда лобби, вместо забитых машинами дворов – парковки и паркинги. Именно через комплекс проходит 3-я линия метро. Хоть и на машине здесь до центра 5 минут.

У застройщика много интересных объектов в столице. Комплекс «Парк Челюскинцев» – новый мотив в городской жизни. Рядом – сотни гектаров парка и леса. И всё это в центре столицы. Здесь остались квартиры в уже готовых домах. Рядом – устоявшаяся инфраструктура столицы – самого центра города. В домах паркинги, куда можно попасть на лифте. Детский сад, встроенный в жилой дом. Второй строится.

Всё это доступно вам, смелым и амбициозным. Важна цена. В Minsk World цена от 1999 руб. за кв. м. В «Парке Челюскинцев» в готовых домах – от 2950 руб. Если бронировать своё жилье онлайн – 1000 руб. бонуса. Но эта акция – только до конца января. Есть и беспроцентная длительная рассрочка от застройщика. Индивидуальный подход к каждой семье!

Дома сдаются практически каждую неделю. И все новые объекты доступны покупателям. Только что стартовали продажи квартир в доме «Майами». Удобный дом и удобный сервис, позволяющий приобрести собственное жилье для многих семей. Но лучше поторопиться – до конца акции осталось всего несколько дней!

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