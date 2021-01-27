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Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил продолжается: как войска выполняют задачи?
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжается внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Испытания проходят по всей стране – днём и ночью, на полигонах и в населённых пунктах. Как войска выполняют боевые задачи.
Добраться до пункта назначения. Первое задание, которое получили механизированные бригады. На пути к полигону множество преград, однако водная – самая сложная. На помощь приходят инженерные подразделения. Возводят понтон, который и позволяет продолжить марш бросок.
Следующая цель – остаться незамеченными. Военнослужащие – в малознакомой местности, маскируют позиции и развертывают полевой лагерь. Там войска круглосуточно отрабатывают учебно-боевые навыки.
Пока одни выполняют задачи на земле, другие следят за обстановкой в небе. На боевое дежурство заступили Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны.
Сколько продлится проверка и где пройдут очередные испытания – не сообщается. Так Минобороны оценивает мобильность и боеспособность армии в условиях быстро меняющейся обстановки.
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В Беларуси продолжается внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Испытания проходят по всей стране – днём и ночью, на полигонах и в населённых...
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