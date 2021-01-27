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Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил продолжается: как войска выполняют задачи?

27.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил продолжается: как войска выполняют задачи?

В Беларуси продолжается внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Испытания проходят по всей стране – днём и ночью, на полигонах и в населённых пунктах. Как войска выполняют боевые задачи.

Добраться до пункта назначения. Первое задание, которое получили механизированные бригады. На пути к полигону множество преград, однако водная – самая сложная. На помощь приходят инженерные подразделения. Возводят понтон, который и позволяет продолжить марш бросок. 

Максим Константинов, командир 4-го отдельного танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады: «Испытания для людей и техники были более, чем сложные, из-за погодных условий, так как танки и гусеничная техника довольно массивные, тяжёлые, а погода, вы сами видите, какая у нас – то дождь, то снег, слякоть. Приходилось преодолевать бездорожье. Больше чем для 90% личного состава батальона это был первый такой серьёзный марш, первое испытание».

Следующая цель – остаться незамеченными. Военнослужащие – в малознакомой местности, маскируют позиции и развертывают полевой лагерь. Там войска круглосуточно отрабатывают учебно-боевые навыки.

Андрей Баранеску, заместитель командира 357-го отдельного парашютно-десантного батальона: «Отрабатывались вопросы организации работы командно-наблюдательного пункта, также выполнялись мероприятия по подготовке батальона к выполнению предстоящих задач и сдаче контрольных занятий по огневой подготовке».

Пока одни выполняют задачи на земле, другие следят за обстановкой в небе. На боевое дежурство заступили Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны.

Сергей Фролов, начальник зенитных ракетных войск командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны: «К сегодняшней проверке привлекаются боевые расчёты зенитно-ракетных комплексов – С-300, "Бук", "Тор", "Оса", которые ужа на сегодняшний день совершили многокилометровые марши и заняли районы выполнения боевых задач».

Владимир Ермолович, начальник радиотехнических войск командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны: «Цели – беспилотные летательные аппараты, ну, прежде всего, маловысотные и малоразмерные, скоростные, способные преодолевать систему ПВО. Уровень сложности проверок из раза в раз, естественно, повышается. Постоянно нас проверяют, в том числе и с применением помех».

Сколько продлится проверка и где пройдут очередные испытания – не сообщается. Так Минобороны оценивает мобильность и боеспособность армии в условиях быстро меняющейся обстановки. 

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В Беларуси продолжается внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Испытания проходят по всей стране – днём и ночью, на полигонах и в населённых...
 
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