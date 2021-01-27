Навальному после ареста перевели пожертвований на более чем 12 млн рублей в биткоинах

Источник материала: ОНТ

Сторонникам Алексея Навального после его задержания анонимно пожертвовали свыше 12 млн рублей в криптовалюте, пишет RT.

По данным анализатора блокчейна Blockchair, с 18 по 27 января 2021 года связанный с Фондом борьбы с коррупцией криптовалютный кошелёк пополнился на 4,79 ВТС.

Самую крупную часть суммы перевели тремя транзакциями по одному биткоину каждую. Последние два перевода осуществили за день и сразу после несанкционированного митинга – 22 и 24 января.

Согласно данным Blockchair, эти средства были выведены и, вероятно, обналичены двумя транзакциями. Сумма составляет 12,16 млн рублей. Это самые крупные разовые пожертвования за последний год.

ФОТО: © AP Photo / Pavel Golovkin

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram