Расследование литовских СМИ: фонды солидарности в Вильнюсе обкрадывают белорусов. Рубрика «Будет дополнено» – об очередном предательстве

Источник материала: ОНТ

Среди самых преданных зрителей государственных телеканалов Беларуси – оппозиция. После разоблачений в цикле «Ложь беглых» на ОНТ в окружении Тихановской в Вильнюсе началась настоящая зачистка: одни вынуждены бежать в Варшаву, другие вернулись в Минск, остальные упорно ищут, откуда утекает информация. А чтобы отвлечь от себя внимание, беглые делают то, что умеют лучше всего, – предают. Об очередном таком предательстве – рубрика ОНТ «Будет дополнено».





Литовские журналисты провели расследование и пришли к выводу, что Фонды солидарности в Вильнюсе обкрадывают белорусов.

Да что вы говорите?! Мы об этом уже полгода рассказываем. Очевидное начинает доходить и до них – это обнадёживает. Но есть нюансы. Наши коллеги рассказали о воровстве в маленьком фонде «Дапамога». А у нас есть основания считать, что это «расследование» – месть за слитую информацию со стороны рыбы крупнее: фонда BySol, Андрея Стрижака и Франака Вечёрко. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Я надеюсь, что зрители после «Лжи беглых» стали внимательнее к Фондам солидарности и к вороватому окружению Тихановской. Расследование литовского телеканала LRT вышло в эфир в воскресенье и посвящено Наталье Колеговой, белоруске, которая давно живёт в Вильнюсе. У Колеговой много бизнесов, от ритейла до недвижимости, ещё один – это якобы помощь беглым белорусам. На них, несчастных, Колегова нещадно зарабатывает.

Если коротко, хотя я надеюсь, что вы прочли и знаете эту историю, её уже пересказывали белорусские СМИ. Колегова владеет приличным количеством квартир в Вильнюсе, которые она сдавала релокантам по завышенной цене. Кроме того, договоры аренды Колегова подделывала, чтобы получить больше денег от международных фондов. Кроме того, Колегова подавала в эти фонды «мёртвые души», то есть подделывала документы, придумывая релокантов. Кроме того, Колегова подделывала в Вильнюсе медицинские справки беглых белорусов, чтобы те из обычных переселенцев превращались в якобы избитых белорусским ОМОНом жертв режима.

В общем, зажгла госпожа Колегова на полную – загуглите «LRT Колегова» и прочтите весь материал. Он стал резонансным в Вильнюсе в том числе потому, что фонд «Дапамога» на помощь белорусам собирал деньги ещё и с литовцев. И тех, и других Колегова принимала за идиотов.

Очень хилая схема – обещать беженцам бесплатное жилище, а по их прибытии сообщать, что планы поменялись и теперь нужно платить. Собственно, на этом бизнес и посыпался, когда в правоохранительные органы Литвы обратился релокант из Беларуси.

За проживание другой беженки в октябре в квартире на 35 «квадратов» Колегова (на документе – её подпись) запросила 750 евро. Ещё раз: месячная аренда квартиры якобы в помощь жертвам режима – 750 евро.

Далее. Как делаются «фальшыўкі з Вільнюса», которые потом тиражируются нашими якобы «независимыми» СМИ?

Вот документ из литовского расследования, медицинская справка о физических увечьях беглых белорусов. Подписано Артурасом Мацкявичюсом, известным врачом, правда, сосудистым хирургом. И сам врач литовскому каналу сказал, что его подпись подделали, ничего о таком пациенте и такой компании он и не знает.

Телеканал LRT, кстати, связался с Натальей Колеговой, но они молодцы, сделали хитро. Мол, хотим рассказать, какая вы умница. Колегова пригласила их в гости и занялась самопиаром, а когда пошли острые вопросы – интервью оборвала.

Но кое-что сказать успела. Мол, разместила бы в Вильнюсе больше релокантов, но не получила обещанных денег от фонда BySol. И вот здесь начинается самое интересное.

В телерасследовании литовских коллег в качестве эксперта выступил и наш старый знакомый Андрей Стрижак. Андрей, вы недавно отдохнули на море за деньги белорусов, так что мы продолжим подбрасывать вам проблем. Стрижак в репортаже LRT сказал про фонд «Дапамога» следующую юридическую чушь: «Я не знаю, какие схемы там работают, но, на мой взгляд, то, что делается – противозаконно». Стрижак лжёт. А вот теперь дополним.

Фонд Колеговой «Дапамога» был изначально в сцепке с фондами Стрижака, создавался и курировался друзьями из BySol. Но затем между фондами и Колеговой произошёл конфликт. Достаточно простой, но из-за денег, естественно. Аудиозапись из переговорной комнаты фондов солидарности в Вильнюсе.

«О нас должны писать как о фонде BySol. И надо проверить, чтобы другие инициативы нас тоже указывали. Как вы знаете, у нас была определённая проблема с "Дапамогай", которая пользовалась нашими деньгами, ресурсами. Но забывала указывать в своих каналах продвижения о том, что это не её деньги».

То есть Колегова отказалась рекламировать BySol, ведь это – её неполученный доход. Стрижак обиделся, что его пытаются кинуть – всё же он помогал Наталье выстраивать работу. И вот Стрижак и его друг Вечёрко дают команду на уничтожение репутации Колеговой.

Уже в конце ноября Ярослав Лихачевский, ещё один сооснователь BySol, сообщает в общем чате фондов, что «нужно подбить фактуру по Колеговой и Ольге Карач».

Госпожа Карач, у нас есть достаточно оснований утверждать, что следующая, по кому компромат будет слит или на телевидение, или в спецслужбы Литвы – это именно вы. Приготовьтесь защищаться. А ещё лучше – нападайте первой, у вас ведь есть компромат на Стрижака, мы в курсе.

Откуда предположение о спецслужбах Литвы? О, тут мы вспоминаем про героя городских джунглей Антона Мотолько. Во «Лжи беглых» мы уже рассказывали, что Антон очень любит стучать на всех то в КГБ Беларуси, то в ДГБ Литвы. Но не было подтверждения. А вот!

В уже знаменитом чате LoveHata решают, что делать с Ильёй Бегуном. Мотолько предлагает Стрижаку слить Илью «сам знаешь кому». Рома Протасевич из «Нехты» подтупливает и думает о телеграм-каналах типа «Каратели», кто-то предлагает физическую расправу, поэтому Мотолько приходится пояснить – «я про спецслужбы на проверку».

Ещё раз – одни беглые белорусские оппозиционеры в Вильнюсе стучат на других беглых белорусских оппозиционеров в Вильнюсе чекистам Литвы, а называется это борьбой за демократию в Беларуси. Это настолько потрясающий сюжет, что по его мотивам Тарантино мог бы снять очередной шедевр под названием «Омерзительная шестёрка».

Почему Колегову слили сейчас? После репортажей ОНТ пошатнулись позиции Франака Вечёрко – скажем так, доподлинно известно, что Тихановская начинает догадываться о том, что ею кукловодят. И чтобы отвести внимание от себя и фондов Стрижака, Вечёрко вышел на литовских партнёров с компроматом на Колегову. Такие вот дела. Что до Стрижака, то он тоже в плюсе – люди из разваленного фонда «Дапамога» создали новый фонд под названием «Разам», который вошёл в орбиту BySol, о чём нам уже рассказывала Любовь Шибаршина.

Любовь Шибаршина, член предвыборного штаба Виктора Бабарико: «Так, ещё раз. Фонд "Разам" был специально создан для того, чтобы войти, грубо говоря, в структуру этой финансовой пирамиды, которую из себя представляет BySol, Потому что чем больше участников структуры, ну как в MMM, грубо говоря, то тем меньше видны махинации и тем сложнее их проследить. Поэтому Стрижак и согласился с ней работать, потому что ему это выгодно».

Кстати, расскажем о наших героях «Лжи беглых», тех, кто вокруг Тихановской. Шибаршина сбежала в Польшу, Мария Мороз, подруга Тихановской, отстранена и сбежала в Польшу, Коноплёву и Галузо в Вильнюсе терроризирует Стрижак, а Вечерко психует и зачищает поле вокруг Светланы, доказывая, что правда – это спецоперация белорусского КГБ. А суть психов Вечёрко в том, что из 53 обещанных Европой миллионов уже точно не всё достанется ему.

Франак. У нас ещё очень много информации. Вы даже не представляете, как много и о чём. И спешить нам незачем в отличие от вас.

Оставайтесь на ОНТ. Впереди много интересного. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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