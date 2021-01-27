Сильные снегопады в Беларуси: почему не выдерживают энергосети и как справляются коммунальные службы?

Источник материала: ОНТ

Вторые сутки Беларусь – под ударом циклона «Ларс». Период небольшой. Но и этого хватило для испытания белорусов на прочность. Обильные снегопады обесточили по стране более 2000 населенных пунктов. Восстановительные работы продолжаются. Первыми удар на себя приняли Гродненская и Брестская области – он был самым сильным. Так готова ли Беларусь к таким испытаниям? Или теплые зимы расслабили нас?

Поваленные ветки, обгоревшие провода – так выглядит аварийный участок в Брестском районе. Кроны деревьев не выдерживали налипшего снега и падали, повреждая линии электропередачи. В результате без света остались окрестные сёла.

Николай Яцушкевич, мастер электросетей филиала Брестэнерго: «Вот оно видно, как вывернуло с корнями, не излом даже, а с корнями, на восстановление участка уйдет около 3-4 часа».

Брестский регион один из самых пострадавших – 140 населенных пунктов и полсотни ферм остались без электричества. Чтобы полностью восстановить 300-метровый участок, нужно время. Там, где возможно, энергетики стараются подключить население к другим источникам питания, в большинство сел электричество уже поступило.

Алексей Колыско, электромонтёр электросетей филиала Брестэнерго: «Я уже в пять на работе, в полшестого выехали, и давай обходы, переключать, чтобы людей как-то запитать, морозы, без света, снег всё-таки – все силы».

Надежда Бунос, житель деревни Теребунь: «Полдевятого утром потух свет, а вечером полпятого загорелся, это не страшно, мы этого не боимся, дровишки есть, брикет есть, вода в хате, картошка в хате – все».

Куда сложнее людям, чьи дома отапливаются электричеством. Брестский регион больше всего пострадал от циклона, на восстановление энергетики бросили все силы – это более 500 человек, аварийные бригады работали даже ночью. На помощь прибыли коллеги из соседних областей – 18 бригад из Минского и Гомельского регионов. 2800 трансформаторных подстанций, 2650 населенных пунктов – и все без напряжения. Почти всё поправили. Ветер, снег, наледь, поваленные деревья. Энергетики признаются: «Ларс» держал всех в таком напряжении, в каком не держал ни один циклон.

Юрий Митьковец, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»: «С начала стихии и до 14:00 сегодняшнего дня восстановлено электроснабжение в 2300 населенных пунктах, без напряжения осталось 1100 трансформаторных подстанций, бригады работают, понимают свою задачу. Таких повреждений не было уже давно, за последние 10 лет, даже ураган "Даниела", который был самый мощный последний, отключалось порядка 6000 трансформаторных подстанций».

Как бы странно это ни звучало, но как снег на голову выпал снег. Коммунальщики были готовы. Пожалуй, только они, и всё. Намаялись сегодня во дворах водители – из-за наледи и большого количества снега выехать было проблематично. Да и пешком – настоящая игра в сапера: глубину луж, которые припорошило снегом, можно установить лишь практическим способом. Но это только рано утром, к обеду все снежные завалы были расчищены.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома: «Мы мониторим ситуацию 24 часа в сутки, и я в режиме онлайн с каждым отрабатываю, какие действия кому необходимо в какое время предпринять, в том числе и по вчерашней ситуации – мы ожидали обильные снегопады и были к этому готовы, были выведены люди, была выведена техника для оперативного реагирования».

А В Гродненской области коммунальщикам помогали волонтеры. Пока машины расчищают магистрали, молодежь приходит освободить от снега дворы тем, кому самому это сделать сложно. В Скиделе сегодня школьники и будущие аграрии после учебы взяли лопаты и отправились выполнять заявки.

Ветеран Великой Отечественной Георгий Жарников в свои 93 хоть и держится бодро, но лопату в руки уже не берет – опасается за здоровье. Обычно по выходным к нему на помощь приезжает внук, а тут среди недели регион накрыли снегопады. Поэтому от помощи волонтеров отказываться не стал. Двор-то замело – если до калитки еще дойти можно, то до сарая уже прохода нет.

Георгий Жарников, ветеран Великой Отечественной войны: «Хорошо, спасибо большое. Но с одной стороны мне маленечко-то шевелиться надо, правда? А вы сделали, отгребли. Значит, я должен сидеть теперь».

Затем взяли друзей – и к медикам. Территория местной больницы большая – даже подсчитали, что одних только дорожек и тротуаров 60 соток, силами трех пожилых дворников справиться не получится. А тут полчаса – и готово.

Андрей Камашев, волонтер, учащийся Скидельского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея: «Я как молодой боец, волонтер, для меня честь – помогать больнице. Для них вот, для врачей, это большой труд. У них много работы во время пандемии. Молодым парням, я думаю, это даже в пользу пойдет. Да снег – это хорошо, это всегда прекрасно, для нас это удовольствие, как вспомнить детство».

Дмитрий Живушко, ученик СШ №1 г. Скидель: «Я живу в частном доме, и сейчас погодные условия такие, что приходится каждый день по несколько раз убирать дома. И вот сейчас для меня это не так уж и трудно, как и для моих друзей, которые с удовольствием пришли и помогли».

И таких волонтерских отрядов по всему региону около 300. В эти снежные дни молодежная горячая линия не смолкает. Заявок десятки – в основном от пожилых людей. Школьники, студенты, трудовая молодежь – выходят все, кто в силах помочь. Некоторые и вовсе впервые берут в руки лопату. Пара часов на свежем воздухе с инструментом – говорят, несложно, лишняя физическая нагрузка не помешает, а людям приятно.

Александр Дереченик, заведующий Скидельской городской больницей: «Очень приятно, что молодые люди откликнулись на наши проблемы. Территория больницы большая – больше трех гектаров. Явной неожиданностью оказалась такая помощь. И мы очень рады. Потому что своими силами справиться особенно в эти два дня снегопада довольно сложно».

Непогоду винили и в ЧП на теплотрассах. Всю прошлую неделю новостные ленты пестрили подобными заголовками. В Витебске без отопления остались 50 домов, школа, детский сад супермаркет. Сразу в двух микрорайонах города энергетики устраняли повреждённые участки теплотрассы.

С 9 утра жильцы сразу нескольких улиц без горячей воды и отопления. Виной всему небольшая трещина в трубе диаметром в полметра. Давление в этой магистрали такое, что в любую секунду мог образоваться фонтан из кипятка в несколько этажей, так что ждать большей беды не стали, повреждённый участок заменили, как только обнаружили трещину, в данном случае труба пролежала в земле около трёх десятков лет.

Василий Нестеров, главный инженер филиала «Витебские тепловые сети» предприятия «Витебскэнерго»: «Здесь работы небольшая протяженность, 5-6 часов, и всем теплоноситель будет подан. Здесь основная причина будет установлена – металл, затеканий других не установлено, канал чистый, не заилен, поэтому будем разбираться».

Тепло в квартиры и в социальные объекты поступило уже к 16:00. Работы в городе велись сразу на двух участках, экстренной замены дефекты не требовали, но специалисты решили устранить неполадки, пока за окном нет сильных морозов. Запаниковали и минчане в одном из микрорайонов – там дети не пошли ни в школу, ни в соседний садик. Директор школы рассказала о причине.

Людмила Коровина, директор средней школы №12 г. Минска: «Поступила информация от "Минкоммунсети" о том, что будет отсутствовать тепло и вода горячая в связи с ремонтными работами. Поэтому нами было принято решение вместе с управлением по образованию о том, чтобы отменить занятия 27-го числа и распределить занятия».

Всех проинформировали, включая родителей, организовали дежурные группы – все, как положено. Работа была спланирована и завершена. Завтра дети пойдут в школу.

Евгений Курленя, начальник района тепловых сетей №8: «Причина заключалась в том, что эти работы выполнялись для улучшения режима теплоснабжения микрорайона Запад, чтобы потребитель был обеспечен бесперебойным надежным теплопотреблением, соединялись две магистрали, была закольцовка произведена».

В Минскэнерго отметили, что всплеска повреждений на теплосетях нет. И уж тем более погода тут не при чем.

Эта зима действительно холоднее, подтверждают синоптики. Но вряд ли для Беларуси это аномалия. Скорее сейчас уже – редкое явление.

Татьяна Четырко, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета: «В этом году сложились такие условия – даже можно сказать меридиональные процессы в атмосфере, когда воздушная масса поступает либо строго с юга, либо строго с севера, что приводит к таким значительным контрастам: либо очень холодная воздушная масса поступает, либо она очень теплая, поэтому изменяемость для нас свойственна».

Тех, кто все равно винит во всем морозы или просто устал от перепадов температур, синоптики успокаивают: аномальные температурные скачки с почти стопроцентной вероятностью уже позади. Да и до весны осталось совсем немного.

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