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Сильные снегопады в Беларуси: почему не выдерживают энергосети и как справляются коммунальные службы?
Источник материала: ОНТ
Вторые сутки Беларусь – под ударом циклона «Ларс». Период небольшой. Но и этого хватило для испытания белорусов на прочность. Обильные снегопады обесточили по стране более 2000 населенных пунктов. Восстановительные работы продолжаются. Первыми удар на себя приняли Гродненская и Брестская области – он был самым сильным. Так готова ли Беларусь к таким испытаниям? Или теплые зимы расслабили нас?
Поваленные ветки, обгоревшие провода – так выглядит аварийный участок в Брестском районе. Кроны деревьев не выдерживали налипшего снега и падали, повреждая линии электропередачи. В результате без света остались окрестные сёла.
Брестский регион один из самых пострадавших – 140 населенных пунктов и полсотни ферм остались без электричества. Чтобы полностью восстановить 300-метровый участок, нужно время. Там, где возможно, энергетики стараются подключить население к другим источникам питания, в большинство сел электричество уже поступило.
Куда сложнее людям, чьи дома отапливаются электричеством. Брестский регион больше всего пострадал от циклона, на восстановление энергетики бросили все силы – это более 500 человек, аварийные бригады работали даже ночью. На помощь прибыли коллеги из соседних областей – 18 бригад из Минского и Гомельского регионов. 2800 трансформаторных подстанций, 2650 населенных пунктов – и все без напряжения. Почти всё поправили. Ветер, снег, наледь, поваленные деревья. Энергетики признаются: «Ларс» держал всех в таком напряжении, в каком не держал ни один циклон.
Как бы странно это ни звучало, но как снег на голову выпал снег. Коммунальщики были готовы. Пожалуй, только они, и всё. Намаялись сегодня во дворах водители – из-за наледи и большого количества снега выехать было проблематично. Да и пешком – настоящая игра в сапера: глубину луж, которые припорошило снегом, можно установить лишь практическим способом. Но это только рано утром, к обеду все снежные завалы были расчищены.
А В Гродненской области коммунальщикам помогали волонтеры. Пока машины расчищают магистрали, молодежь приходит освободить от снега дворы тем, кому самому это сделать сложно. В Скиделе сегодня школьники и будущие аграрии после учебы взяли лопаты и отправились выполнять заявки.
Ветеран Великой Отечественной Георгий Жарников в свои 93 хоть и держится бодро, но лопату в руки уже не берет – опасается за здоровье. Обычно по выходным к нему на помощь приезжает внук, а тут среди недели регион накрыли снегопады. Поэтому от помощи волонтеров отказываться не стал. Двор-то замело – если до калитки еще дойти можно, то до сарая уже прохода нет.
Затем взяли друзей – и к медикам. Территория местной больницы большая – даже подсчитали, что одних только дорожек и тротуаров 60 соток, силами трех пожилых дворников справиться не получится. А тут полчаса – и готово.
И таких волонтерских отрядов по всему региону около 300. В эти снежные дни молодежная горячая линия не смолкает. Заявок десятки – в основном от пожилых людей. Школьники, студенты, трудовая молодежь – выходят все, кто в силах помочь. Некоторые и вовсе впервые берут в руки лопату. Пара часов на свежем воздухе с инструментом – говорят, несложно, лишняя физическая нагрузка не помешает, а людям приятно.
Непогоду винили и в ЧП на теплотрассах. Всю прошлую неделю новостные ленты пестрили подобными заголовками. В Витебске без отопления остались 50 домов, школа, детский сад супермаркет. Сразу в двух микрорайонах города энергетики устраняли повреждённые участки теплотрассы.
С 9 утра жильцы сразу нескольких улиц без горячей воды и отопления. Виной всему небольшая трещина в трубе диаметром в полметра. Давление в этой магистрали такое, что в любую секунду мог образоваться фонтан из кипятка в несколько этажей, так что ждать большей беды не стали, повреждённый участок заменили, как только обнаружили трещину, в данном случае труба пролежала в земле около трёх десятков лет.
Тепло в квартиры и в социальные объекты поступило уже к 16:00. Работы в городе велись сразу на двух участках, экстренной замены дефекты не требовали, но специалисты решили устранить неполадки, пока за окном нет сильных морозов. Запаниковали и минчане в одном из микрорайонов – там дети не пошли ни в школу, ни в соседний садик. Директор школы рассказала о причине.
Всех проинформировали, включая родителей, организовали дежурные группы – все, как положено. Работа была спланирована и завершена. Завтра дети пойдут в школу.
В Минскэнерго отметили, что всплеска повреждений на теплосетях нет. И уж тем более погода тут не при чем.
Эта зима действительно холоднее, подтверждают синоптики. Но вряд ли для Беларуси это аномалия. Скорее сейчас уже – редкое явление.
Тех, кто все равно винит во всем морозы или просто устал от перепадов температур, синоптики успокаивают: аномальные температурные скачки с почти стопроцентной вероятностью уже позади. Да и до весны осталось совсем немного.
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Сильные снегопады в Беларуси: почему не выдерживают энергосети и как справляются коммунальные службы?
Вторые сутки Беларусь – под ударом циклона «Ларс». Период небольшой. Но и этого хватило для испытания белорусов на прочность. Обильные снегопады обесточили по...
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