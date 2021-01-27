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Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok
Источник материала: ОНТ
Российский ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok. Пока на его странице есть одно видео.
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Видео опубликовано в TikTok телеведущего 26 января и уже успело собрать большое количество просмотров.
ФОТО: teleprogramma.pro/ЕЛЕНА ВАХРУШЕВА
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Российский ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok. Пока на его странице есть одно видео. В ролике Николай Дроздов поприветствовал...
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