Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok

Источник материала: ОНТ

Российский ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok. Пока на его странице есть одно видео.

В ролике Николай Дроздов поприветствовал зрителей. На фоне играет заглавная композиция российской телепередачи «В мире животных», которую вел ученый.

Видео опубликовано в TikTok телеведущего 26 января и уже успело собрать большое количество просмотров.

ФОТО: teleprogramma.pro/ЕЛЕНА ВАХРУШЕВА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram