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Николай Стариков – о том, кому и чем мешают Беларусь и Россия и какие у них общие вызовы
Источник материала: ОНТ
Известный российский писатель, общественный деятель Николай Стариков рассказал в программе «ОбъективНо» на ОНТ о происходящих в Беларуси и России событиях, причинах их возникновения, а также о вызовах нового времени.
Подробнее – в видеоинформации.
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Известный российский писатель, общественный деятель Николай Стариков рассказал в программе «ОбъективНо» на ОНТ о происходящих в Беларуси и России событиях,...
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