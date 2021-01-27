Николай Стариков – о том, кому и чем мешают Беларусь и Россия и какие у них общие вызовы

Источник материала: ОНТ

Известный российский писатель, общественный деятель Николай Стариков рассказал в программе «ОбъективНо» на ОНТ о происходящих в Беларуси и России событиях, причинах их возникновения, а также о вызовах нового времени.

Подробнее – в видеоинформации.





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