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Каким будет биометрический паспорт белорусов и чем он отличается от обычного?
Источник материала: ОНТ
В понедельник Александр Лукашенко провел совещание по вопросу внедрения в жизнь биометрических паспортов.
Их введение Президент Беларуси одобрил. Но Указ предстоит доработать. На совещании прозвучало: идея будет поддержана только при условии надежной защиты личных данных.
Об этом в программе «ОбъективНо» на ОНТ рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун.
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В понедельник Александр Лукашенко провел совещание по вопросу внедрения в жизнь биометрических паспортов. Их введение Президент Беларуси одобрил. Но Указ...
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