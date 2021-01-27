Каким будет биометрический паспорт белорусов и чем он отличается от обычного?

Источник материала: ОНТ

В понедельник Александр Лукашенко провел совещание по вопросу внедрения в жизнь биометрических паспортов.

Их введение Президент Беларуси одобрил. Но Указ предстоит доработать. На совещании прозвучало: идея будет поддержана только при условии надежной защиты личных данных.

Об этом в программе «ОбъективНо» на ОНТ рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун.





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