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Каким будет биометрический паспорт белорусов и чем он отличается от обычного?

27.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каким будет биометрический паспорт белорусов и чем он отличается от обычного?

В понедельник Александр Лукашенко провел совещание по вопросу внедрения в жизнь биометрических паспортов. 

Их введение Президент Беларуси одобрил. Но Указ предстоит доработать. На совещании прозвучало: идея будет поддержана только при условии надежной защиты личных данных. 

Об этом в программе «ОбъективНо» на ОНТ рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун. 


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В понедельник Александр Лукашенко провел совещание по вопросу внедрения в жизнь биометрических паспортов.  Их введение Президент Беларуси одобрил. Но Указ...
 
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