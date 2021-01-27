ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Барселона» на грани банкротства: Месси не платят зарплату

28.01.2021 06:07 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Барселона» на грани банкротства: Месси не платят зарплату

  • 27.01.2021, 23:00
  • 3,135
«Барселона» на грани банкротства: Месси не платят зарплату
фото: sportsreporters.net

Долги у футбольного клуба больше 1 млрд евро.

Испанский футбольный клуб Барселона на грани банкротства. Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам клуба, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода, сообщает испанское издание El Mundo (перевод - liga.net) .

В издании уточняют, что зарплату игрокам в Барселоне платят два раза в год сразу за шесть месяцев: в июне и декабре. Последнюю выплату задержали, и перенесли на февраль. 74% доходов Барселоны идет на выплату зарплат игрокам.

По данным El Mundo, Барселона в ближайшие месяцы должна погасить 730 млн евро долгов, в основном перед игроками. Еще 266 млн евро клуб должен заплатить банкам до 30 июня 2021 года.

К этому сроку Барселона также должна погасить 126 млн евро задолженности перед другими футбольными клубами за купленных игроков.

К примеру, испанская команда должна английскому Ливерпулю 29 млн евро за приобретенного в 2018 году игрока Филиппе Коутиньо, голландскому Аяксу 16 млн евро за Френки де Йонга и 10 млн евро французскому Бордо за Малкольма.

На 7 марта намечены выборы президента клуба. От кандидатов на пост требуется программа вывода футбольного клуба из сложной финансовой ситуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долги у футбольного клуба больше 1 млрд евро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каким будет биометрический паспорт белорусов и чем он отличается от обычного?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by