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Белорусы Санкт-Петербурга 172 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Санкт-Петербурга 172 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами
Видеофакт.
«Сегодня День памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года был освобождён самый большой концлагерь Освенцим. И ещё ровно 77 лет назад, 27 января 1944 года, Петербург победил фашизм и был полностью освобождён от блокады. Мы собрались около дома, где школьница Таня Савичева написала блокадный дневник, и возложили цветы в память об этих ужасных событиях! Наши предки смогли победить фашизм, а мы обязательно победим лукашизм!» - написали участники акции.
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