ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Турецкие военные сообщили о задержании пяти граждан России

28.01.2021 06:07 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Турецкие военные сообщили о задержании пяти граждан России

4
  • 27.01.2021, 22:10
  • 4,234
Турецкие военные сообщили о задержании пяти граждан России
иллюстрационное Фото: Reuters

Задержанные пытались проникнуть на территорию Турецкой Республики из Сирии.

Министерство обороны Турции сообщило о задержании пяти россиян, которые, как предполагается, были боевиками запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Задержанные пытались проникнуть на территорию Турецкой Республики из Сирии, передает svoboda.org.

Вместе с россиянами были также задержаны четверо граждан Узбекистана и трое граждан Кыргызстана. Сообщается, что одного из задержанных разыскивает Интерпол. Оборонное ведомство не уточнило его гражданство. Все предполагаемые боевики были задержаны на турецко-сирийской границе 31 декабря 2020 года. Ранее информация об этом не публиковалась.

В 2017 году американская консалтинговая группа Soufan Center опубликовала исследование, согласно которому Россия стала первой страной по количеству граждан, примкнувших к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии и Ираке. По данным экспертов, на тот момент на стороне джихадистов воевали почти 3,5 тысячи россиян. На втором месте – Саудовская Аравия, за ней следует Иордания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные пытались проникнуть на территорию Турецкой Республики из Сирии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тот самый «порт Ленобласти» обзавелся царь-пылесосом на шасси MAN
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by