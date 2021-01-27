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Министр спорта: «Наш белорусский футбол деградирует»

28.01.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр спорта Сергей Ковальчук на коллегии Минспорта и Белорусской федерации футбола серьезно раскритиковал нынешнее состояние дел в отечественном футболе.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Наша футбольная система нуждается в серьезном реформировании. Необходимо разработать концепцию развития футбола в Беларуси, совместными усилиями, опираясь на эффективный опыт передовых стран и учитывая наши национальные особенности. Наш белорусский футбол деградирует. Необходимо определить первостепенные задачи, которые нужно решать уже завтра, и наметить стратегию основного курса», — приводит слова Ковальчука пресс-служба Министерства спорта и туризма.

Отметим, что футбол в этом году не был включен в список приоритетных видов спорта.

 
 
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Министр спорта Сергей Ковальчук на коллегии Минспорта и Белорусской федерации футбола серьезно раскритиковал нынешнее состояние дел в отечественном футболе.
 
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