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БелАЗ поставил платформы-тяжеловозы в Жлобин на БМЗ

28.01.2021 06:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

БелАЗ изготавливает не только карьерные самосвалы, но и уникальную спецтехнику для металлургических предприятий, которую можно увидеть лишь на территории сталелитейных производств. Производится такая техника только по спецзаказам в количестве не более нескольких единиц в год. Очередной заказ по контракту на два спецтранспортера выполнен для Белорусского металлургического завода в Жлобине.

Такие машины называют многоопорными транспортерами, для них используют цельнолитые шины. Таких шин у БелАЗа-79261 — 28 штук. Грузоподъемность — 150 т.

Конкретно в случае с БМЗ заказанные и построенные спецтранспортеры предназначены для перевозки скрапа (металлического лома и отходов производства, поступающих в переплавку). Такой тяжеловоз оснащается 18,9-литровым дизельным двигателем Cummins KT19-C мощностью 425 л. с. Этот транспорт точно нельзя назвать быстрым. Максимальная скорость движения на горизонтальном участке: с грузом — 8 км/ч, без груза — 15 км/ч.

БелАЗ поставил платформы-тяжеловозы в Жлобин на БМЗ

БМЗ является крупнейшим заказчиком таких спецтранспортеров у БелАЗа. Первые тяжеловозы такого назначения в Жодино были разработаны еще в конце 1980-х годов, неоднократно модернизировались. На машины из новой поставки установлена кабина обновленного образца.

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