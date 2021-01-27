Источник материала: UDF



Фото: 1prof.by

В чем необходимость?

Что самое важное?

Это жестоко и незаконно

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему такая жестокость? Доктор юридических наук о новом КоАП и ПИКоАП Пишет профессор Михаил Пастухов.

Белорусские парламентарии успели-таки в прошлом году принять новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП). Они начнут применяться с 1 марта 2021 года.Основным разработчиком проектов кодексов выступил Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. По мнению директора этого Центра Вадима Ипатова, особенностью новых кодексов является их профилактический и предупредительный характер.В новом КоАП административные правонарушения разделены на три категории в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий. Так, к первой категории отнесены 197 составов. За их совершение предусматриваются взыскания в виде штрафа: на граждан — до 10 БВ, на индивидуальных предпринимателей — до 25 БВ, на юридических лиц — до 50 БВ. Следующая категория — значительные административные правонарушения. Таких составов в новом кодексе — 503. За их совершение устанавливается более высокий штраф, конфискация, депортация. И, наконец, третья категория — грубые административные правонарушения (50 составов). За их совершение грозит административный арест, лишение права заниматься определенной деятельностью и даже уголовная ответственность при повторном совершении деяния.В качестве позитива нового КоАП В. Ипатов назвал исключение 110 ныне действующих статей, снижение санкций в 230 составах, введение института профилактических мер, расширение перечня оснований для освобождения от административной ответственности.Что касается ПИКоАП, то в качестве нововведения предлагается рассматривать большинство административных правонарушений, с согласия правонарушителя, в ускоренном порядке. При признании лицом своей вины взыскание может налагаться автоматически.Еще одним новшеством ПИКоАП стало расширение перечня оснований для закрытого рассмотрения дел об административных правонарушениях. В этих случаях могут приниматься меры безопасности в отношении участников процесса, их близких родственников (понятное дело, что речь идет, в первую очередь, о сокрытии установочных данных свидетелей из числа сотрудников спецподразделений милиции).Как видим, необходимость принятия новых КоАП и ПИКоАП была вызвана отнюдь не заботой об усилении гарантий прав граждан в административном процессе, а стремлением дифференцировать составы правонарушений и ужесточить ответственность за совершение особо вредных для власти деяний, а также создать правовую основу для ускорения административного процесса по большинству дел и проведения закрытых процессов для отдельных категорий дел.При принятии нового КоАП представители власти пытались обойти молчанием драконовские изменения, которые были включены в статью 23.34 «Нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия» (в новой редакции КоАП она стала статьей 24.23). Теперь административный штраф по этой статье может достигать 100 БВ (в нынешней редакции — до 50 БВ). В случае повторного привлечения гражданина к ответственности по данной статье он может быть оштрафован до 200 БВ (5800 рублей) или подвергнут аресту до 30 суток.Не менее жесткие санкции установлены за неповиновение требованиям работников милиции (до 100 БВ) и за оскорбление «силовиков» и других представителей власти при исполнении ими служебных полномочий (до 200 БВ).Шокируют и возмущают суммы штрафов (до 580 рублей) за использование так называемой запрещенной символики. На практике под такой символикой понимается бело-красно-белый флаг. Между тем, этот флаг в 1991-1995 гг. был государственным, а затем, после майского референдума 1995 года, его заменили на нынешний красно-зеленый. Однако законодательно бело-красно-белый флаг не был запрещен. Теперь за его вывешивание, хоть в общественном месте, хоть в собственной квартире, могут наказывать, а сам флаг изымать как вещественное доказательство.На мой взгляд, такой подход к бело-красно-белому флагу следует признать недопустимым, нарушающим многовековую историю белорусской государственности и посягающим на коренные интересы белорусского народа. По сути, запрет этого флага лишает Беларусь одной из национальных святынь и права на самобытность и самоопределение.Если бело-красно-белый флаг станет запрещенным, то придется установить запрет и на использование символики ряда политических партий, иных общественных объединений. Среди них: партия БНФ, Консервативно-христианская партия — БНФ, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), общественное объединение «Фонд імя Льва Сапегі».Изучение проектов новых КоАП и ПИКоАП позволяет сделать вывод, что они имеют целью усилить ответственность для тех граждан, которые выступают против действующей власти и пытаются возродить национальный дух белорусской нации. Этой цели содействуют и поправки в ПИКоАП о скорых и закрытых судах по указанной категории дел.Астрономические суммы штрафов по отдельным правонарушениям, превышающие в два, а то и четыре раза прежний минимум (50 БВ), следует признать нарушением задачи административного законодательства, а именно: защита человека, его прав и свобод, законных интересов (ст.1.2 КоАП).Кроме того, разработчики КоАП проигнорировали аксиому юриспруденции — lex retro non agit (закон обратной силы не имеет). То есть, новый закон не должен ухудшать положение участников правоотношений. Это же касается и ряда положений ПИКоА.В качестве поучительного примера можно вспомнить известный правовой акт времен Советского Союза — указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 г. «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке». Тогда власти значительно сократили число органов управления и должностных лиц, которые могли налагать штрафы, а также перечень административных правонарушений. Характерно, что запрещалось налагать штрафы на юридические лица (предприятия, учреждения, организации).Очевидно, что установление драконовских санкций по вышеуказанным статьям КоАП, как и введение закрытых судебных процессов по делам об административных правонарушениях, не соответствует базовым (конституционным) нормам белорусского законодательства и не может быть признано в качестве правового закона.Считаю, что скоропалительно принятые нынешним парламентом новые редакции кодексов в будущем должны быть отменены как неконституционные и нелегитимные. Функцию регуляторов отношений в сфере административной ответственности могут выполнять решения местных органов самоуправления. В них могут быть установлены основные правонарушения и штрафные санкции за их совершение. Такой порядок административной ответственности действовал до принятия разросшегося до сотен страниц Кодекса об административных правонарушений и дополнившего его Процессуально-исполнительного кодекса. Этот порядок следует восстановить, передав решение административных вопросов на уровень местных властей.В новой Беларуси граждане должны иметь право свободно проводить митинги, собрания, шествия, носить и вывешивать любые флаги и портреты (разумеется, в рамках законов). При этом все незаконные судебные решения, вынесенные в отношении участников мирных акций протестов, должны быть пересмотрены, а виновные в нарушении прав граждан лица должны понести соответствующие наказания.