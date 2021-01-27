|
Освобожден от должности глава МЧС Ващенко
Источник материала: БДГ
О снятии с должности генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Ващенко с поста главы МЧС сообщает пресс-служба Александра Лукашенко 27 января.
Там сказано, что Ващенко «уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия».
Владимир Ващенко возглавил ведомство в декабре 2010 года, до этого работал на различных должностях в Могилеве и также замначальника УВПС УВД Могилевского облисполкома по службе, подготовке и пожаротушению, был начальником Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О снятии с должности генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Ващенко с поста главы МЧС сообщает пресс-служба Александра Лукашенко 27 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)