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Освобожден от должности глава МЧС Ващенко

28.01.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О снятии с должности генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Ващенко  с поста главы МЧС сообщает пресс-служба Александра Лукашенко 27 января.

Там сказано, что Ващенко «уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия».

Владимир Ващенко возглавил ведомство в декабре 2010 года, до этого работал на различных должностях в Могилеве и также замначальника УВПС УВД Могилевского облисполкома по службе, подготовке и пожаротушению, был начальником Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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О снятии с должности генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Ващенко  с поста главы МЧС сообщает пресс-служба Александра Лукашенко 27 января.
 
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