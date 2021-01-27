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Минское «Динамо» проиграло дома нижегородскому «Торпедо»

28.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После трех побед подряд минское «Динамо» уступило дома нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0), пишет sport.tut.by



Ключевым в матче стал первый период, который прошел с ощутимым преимуществом гостей. Это привело к двум голам в ворота Доминика Фурха. Сначала отличился Сергей Гончарук, а затем Джастин Клус.

Во втором периоде Клус оформил дубль. В заключительной трети минчане активизировались и почти все 20 минут провел у ворот Никиты Серебрякова, но смогли отличиться лишь раз. Гол на счету Дениса Мосалева.

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Знахаренко (А) — Менелл, Клинкхаммер (К) — Митчелл — Принс (А); Фальковский — Еременко, Мосалев — Горбунов — Воронин; Альмквист — Шинкевич, Усов — Паре — Демков; Алистров — Протас — Когалев; Колячонок, Мартынов.
 
Теги: Минск
 
 
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После трех побед подряд минское «Динамо» уступило дома нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0), пишет sport.tut.by
 
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