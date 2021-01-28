...И не было чужой боли. С первых дней в газете «Витьбичи» работала Нина Писаренко — лауреат премии Белорусского союза журналистов,

Источник материала: Витьбичи (Витебск)



С первых дней в газете «Витьбичи» работала Нина Писаренко — лауреат премии Белорусского союза журналистов, награждена нагрудным знаком «Выдатнік друку Рэспублікі Беларусь». Сегодня она вспоминает свои творческие годы в редакции.

— 90-е годы, когда родилась газета «Витьбичи», часто называют лихими. А какими они были для тогдашнего коллектива редакции?

— Это были, пожалуй, лучшие наши годы. Да, они были трудными в материальном плане. Зар­плату мы получали не бог весть какую. Но в творческом плане это была удивительная пора. «Витьбичи», а тогдашний состав редакции иногда называют «золотым», буквально ворвались в жизнь горожан. Газета отличалась оперативностью, и мы не могли допустить, чтобы какое-то другое издание опередило нас с новостями. Писать могли и писали на любую тему. Даже решение горисполкома о введении талонов на товары в первых номерах газеты опубликовали под заголовком «Рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую». И это было воспринято «наверху» абсолютно спокойно! Ставка делалась на небольшие материалы, но в работе над ними изводились горы бумаги, чтобы материал бил, что называется, не в бровь, а в глаз.

— Вы работали в редакции «Витьбичей» 23 года. Какие материалы, темы особенно запомнились из прошлых лет?

— Помню первый свой серьезный материал в «Витьбичах». Меня отправили в детский дом по улице Свидинского, и, открыв калитку, я очутилась среди толпы малышей. То один, то второй тянул меня за полу и спрашивал: «Ты моя мама?» Я была растеряна и шокирована — никогда раньше не приходилось бывать в таких ситуациях, а после разговора с тогдашним директором детдома вернулась в редакцию в слезах. Машинистка, набирая на­завт­­ра мой материал, который назывался «Зачем ты родила меня, мама?..», плакала. Кстати, слезы сотрудников наборного цеха и корректоров при работе с журналистскими материалами были своеобразным тестом, лакмусовой бумажкой и означали, что материал задел за живое. Таких материалов было немало, и все их помню, потому что каждый случай был пропущен сквозь серд­це, для меня не было чужой боли. Сегодня трудно поверить, но два раза после публикаций («Повесть об афганце» и «Без вины виноватая») решились квартирные вопросы моих героев, а после статьи «Издевательство» на нынешнее место переселили зоопарк. Когда от твоей работы есть отдача, это вдохновляет. Я благодарна творческой судьбе, что на протяжении нескольких лет мне посчастливилось выпускать «Благовест». Паломнические поездки, удивительные встречи, незабываемые православные праздники — все это случилось благодаря рубрике и любимой работе.

— Довелось ли встречаться с героями своих публикаций через годы?

— Конечно. Среди них, например, витебчанка Илона Глаздовская, которая 1 апреля 1991 года рожала вместе с мужем (для того времени событие!). А спустя

6 лет мы встретились с Илоной и ее дочерью Аришкой. До сих пор общаемся с Галиной Воромьевой из Лиозно, дочь которой умерла из-за врачебной ошибки, — материал, опубликованный в 1999 году, назывался «Мама моя не предаст никогда». Долгие годы я была своего рода летописцем городского женсовета.

— Именно в «Витьбичах» в свое время появились рубрики, которые потом даже заимствовали другие издания: «Испытано на себе», «Журналист меняет профессию». Какие профессии довелось «примерить»? А в реальности хотелось ли когда-нибудь поменять журналист­ское ремесло на другое?

— Нет, никогда не было желания поменять профессию, хотя, как выяснилось, мои бывшие одноклассники считали, что я буду врачом. Кстати, я много писала о медицине, с искренним уважением отношусь к людям в белых халатах. В течение 17 лет с удовольствием выпускала медицинский проект «Гиппократ». А что касается смены профессии понарошку, то довелось побывать и в роли «челнока», попавшего со своим товаром в Ленинградскую область, и в роли пчеловода, и в роли продавца цветов «за полчаса до весны» (так потом и назвала материал). Пыталась стать донором крови... В общем, «по­пыток» было много и разных, благодаря чему журналистская работа никогда не приедается.

— В работе журналиста случаются курьезы. Что вспоминается сегодня?

— В 90-е годы на работу приходилось ездить в переполненном автобусе «десятке». Места всем не хватало, и однажды мужчина рядом со мной уверял женщину, которая просила подвинуться, что он и так стоит на одной ноге 37-го размера, хотя у него две ноги и 43-й размер обуви. После этого случая в 1997 году родилась рубрика «Жизнь как анекдот», которая долгие годы была кладезем удивительных жизненных историй. Оказалось, что горожане, несмотря на трудности, умеют подмечать комичное в повседневном, и юмор помогает жить.

— Как вы считаете, почему читатели нередко годами сохраняют верность «Витьбичам»?

— Мне кажется, секрет в «фирменном», витьбичевском отношении к людям, что чувствуется в публикациях. Мы всегда уважали и уважаем своих героев и авторов. У нас никогда не были дежурными серьезные материалы — чтобы достучаться до сердец, их нужно было выстрадать. И, что немаловажно, в самом коллективе у нас царила дружба, мы переживали друг за друга и радовались успехам. А как обсуждали праздничные номера, темы ответственных выпусков! У каждого было много идей, и всем была небезразлична газета.

— Существует ли формула беспроигрышной успешности газетного материала?

— Когда ты сам «прожил» материал, когда коллега, прочитав его, подходит к тебе со слезами на глазах, можно считать, что успех материалу обеспечен. Иногда успех гарантирует сама тема. Когда мы начинали рубрику «Чудеса в лукошке», не могли предположить, что рубрика будет жить много лет и пользоваться громадным успехом у дачников и огородников! А вот, готовя первый выпуск рубрики «Жди меня», я ожидала, что она окажется востребованной. Так и вышло, сегодняшние читатели даже, наверное, не предполагают, скольким людям мы помогли встретиться после долгой разлуки.

— Ваши пожелания сегодняшнему коллективу редакции и читателям газеты.

— Будьте здоровы, это в нынешней ситуации главное. А когда человек здоров, ему будет все в удовольствие: и работа, и чтение. Живите с радостью и старайтесь подольше сохранять в себе интерес ко всему, что вас окружает.