Хождение в народ. На погоду надейся, но сам не плошай!

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

Говорят, у природы нет плохой погоды. Тогда почему же, когда за окном солнце, мы готовы горы свернуть, порхать на крыльях, мечтать и любить. А вот в дни, когда природа неистово бунтует, заметая города снегами, заливая дождями, нам хочется укрыться пледом, побыть в одиночестве, поразмышлять о вечном?







Многие верят, что хорошая погода сопутствует душевному подъему, а плохая погружает нас в депрессию. Но существует ли такая закономерность на самом деле?

Мы поговорили об этом с горожанами и задали им два вопроса:

1. Зависит ли ваше настроение от погоды за окном?

2. Как вы боретесь с хандрой?

Вероника ГЕРАСИМОВИЧ, художест­венный руководитель Подсвильского Дома культуры:

1. Если в твоем сердце солнце, то неважно, какая погода за окном. Считаю, что свое настроение человек создает сам. Чтобы на душе всегда было уютно, тепло и спокойно, иногда следует просто улыбнуться миру и людям, которые тебя окружают.

2. Конечно, бывают дни, когда взгрустнется, но знаю действенный способ остановить навалившуюся хандру: включаю хорошие песни, смотрю детские концертные программы. А если и это не помогает, то звоню своей любимой сестричке — и хорошее настроение на весь день обеспечено.

Геннадий АБРАМЕНОК, строитель:

1. Скорее погода влияет на мои планы. К примеру, собирался на зимнюю рыбалку, был весь в предвкушении отличного выходного, а тут оттепель. Конечно, настроение сразу испортилось, все планы насмарку.

2. Моя внучка, когда за окном серость и слякоть, любит повторять: «В такую дивную погоду — холодный дождь и грязный снег — становится вкуснее кофе, теплее кот и мягче плед». А от себя к этому отличному рецепту от хандры еще добавлю удобный диван и любимую газету.

Татьяна БОРИСОВА, пенсионерка:

1. Скорее, мое самочувствие находится во власти погодных явлений. Резкие перепады температур, смена солнечной погоды на дождливую приводят к повышению давления. А когда плохо себя чувствуешь, какое тут настроение… Зимой еще огорчают обильные снегопады: живу в своем доме, и пока все дорожки расчищу...

2. Огород мне сил придает и настроение повышает. Да и некогда хандрить, когда огурцы надо подвязывать да картошку окучивать. А вот зимой, бывает, начинаю грустить. Дети, зная мою неж­ную привязанность к грядкам, даже купили мне специальный стеллаж, где в холодное время выращиваю свежую зелень, морковь, редис, чеснок. Вот такой у меня антидепрессант.

Инна САМУСЕВИЧ, методист учебно-методического кабинета Витебского района:

1. Погода редко влияет на мое настроение, скорее, оно зависит от внешних факторов. Даже погожий день не поможет, если тебе нахамят в транспорте или магазине, если заболеет близкий человек или на работе дела не заладятся.

2. Кружка ароматного чая, бутерброд и книга — мой классический рецепт перезагрузки. А еще обожаю шопинг. Причем даже не обязательно делать покупку, сама прогулка по торговому залу поднимает настроение. Это такой классический женский рецепт. А вот представителей сильного пола он скорее вгонит в ту самую хандру.