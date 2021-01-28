Белорусская АЭС примет несколько миссий экспертов в этом году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Государственный атомный надзор Беларуси готовится к выдаче лицензии на эксплуатацию АЭС. Планируется, что это произойдет в ближайшие месяцы. Перед этим проведут общественные слушания, передает телеканал «МИР 24».

На станции сейчас ждут визита экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Он состоится в феврале. Гости ознакомятся с национальным планом действий по итогам стресс-тестов, а также с системой безопасности и с документацией. Стресс-тесты Беларусь провела добровольно по стандартам Европейского союза. Это такая проверка надежности станции на случай стихийных бедствий, землетрясений, наводнений, авиакатастроф. А летом в Островце ждут миссию МАГАТЭ по физической защите ядерных материалов.

«Естественно, мы следовали всем этим требованиям. Мы проходили через различные международные миссии по линии МАГАТЭ, которые оценивали, насколько правильно мы движемся по этому пути. Выдавали рекомендации, которые позволили бы более качественно и эффективно сформировать такую систему», – сказала начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Республики Беларусь Ольга Луговская.