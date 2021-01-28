|
Белорусская АЭС примет несколько миссий экспертов в этом году
28.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Государственный атомный надзор Беларуси готовится к выдаче лицензии на эксплуатацию АЭС. Планируется, что это произойдет в ближайшие месяцы. Перед этим проведут общественные слушания, передает телеканал «МИР 24».
На станции сейчас ждут визита экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Он состоится в феврале. Гости ознакомятся с национальным планом действий по итогам стресс-тестов, а также с системой безопасности и с документацией. Стресс-тесты Беларусь провела добровольно по стандартам Европейского союза. Это такая проверка надежности станции на случай стихийных бедствий, землетрясений, наводнений, авиакатастроф. А летом в Островце ждут миссию МАГАТЭ по физической защите ядерных материалов.
Напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На станции сейчас ждут визита экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)