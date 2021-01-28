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Ни за что не угадаете, что за актриса на этом снимке
Источник материала: Tut.by
Появился первый кадр из биографической драмы о принцессе Диане «Спенсер» режиссера Пабло Ларраина. Главную роль в фильме играет Кристен Стюарт. В Сети активно обсуждают, насколько сильно (по крайней мере на первом кадре) американка похожа на Леди Ди. Согласны?
Съемки драмы «Спенсер» стартовали недавно. Она расскажет о переломном моменте в жизни принцессы Дианы: в один момент она решает, что их с принцем Чарльзом брак исчерпал себя, и отказывается от будущего статуса королевы Великобритании. Действие происходит в течение трех дней в 1990-х, в канун Рождества. Когда выйдет фильм, пока неизвестно.
Британцы раскритиковали решение режиссера взять на роль британской принцессы американскую актрису. Но Кристен это не смутило, она глубоко погрузилась в исследование жизни принцессы и наняла преподавателя по произношению, чтобы скорректировать свой акцент.
У Стюарт уже был опыт подобных съемок: она сыграла актрису Джин Сиберг в биографической драме «Опасная роль Джин Сиберг».
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Появился первый кадр из биографической драмы о принцессе Диане «Спенсер» режиссера Пабло Ларраина. В Сети активно обсуждают, насколько сильно (по крайней мере на...
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