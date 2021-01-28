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Дорожающие продукты и лекарства, потяжелевшие жировки, обновленная база тунеядцев. Изменения февраля
Источник материала: Tut.by
В феврале белорусы получат потяжелевшие платежки за жилищно-коммунальные услуги. В следующем месяце должны подорожать многие лекарства, детские товары, продукты (на отдельные товары уже начали расти цены в январе). В феврале также повысят пособия на детей, а также минимальные трудовые и социальные пенсии. Также обновят тунеядскую базу, а также вырастут цены на некоторые сигареты. FINANCE.TUT.BY составил подборку февральских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков, ожидают белорусов в феврале.
Белорусы получат потяжелевшие жировки
С 1 января в Беларуси
Соответственно в феврале белорусы получат потяжелевшие жировки за январь из-за роста тарифов, а также, скорее всего, из-за возросших расходов на отопление из-за сильных морозов.
Подорожают многие лекарства, продукты, детские товары
А торговые сети получают от оптовиков продукты с повышенным налогом, причем речь идет про многие товары — от овсянки и гречки до муки и консерваций вроде кукурузы и горошка. Причем НДС подняли как на импортные, так и на отечественные товары. К 1 февралю все розничные цены в обязательном порядке должны привести в порядок с учетом новых ставок НДС.
С 1 января
Также подняли НДС с 10 до 20% на консервацию — овощную, фруктовую, томатную, рыбную. Среди прочего это консервированные маслины, оливки, грибы, многие овощи (в том числе кукуруза, горошек), ягоды (к примеру, вишня, черешня), квашеная капуста, джемы, желе, мармелады, фруктовые пюре, арахис, арахисовое масло, обжаренные орехи, фруктовые и овощные соки. Также подняли НДС на натуральный мед, морские водоросли, маргарин. И это далеко не полный список продуктов, на которые увеличили налог.
Налог с 10 до 20% оптовики подняли и на многие крупы (гречка, пшено, перловка, чечевица), и на муку (цельносмолотую овсяную, гречневую, кукурузную, ржаную).
Вырастут бюджет прожиточного минимума, некоторые пособия на детей и пенсии
С 1 февраля в Беларуси
К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с февраля на 2,38 рубля — до 131,44 рубля. За эту прибавку выйдет, к примеру, 3 талона на
В денежном выражении прибавка составит от 2,38 рубля и выше. К примеру, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет на 2,38 рубля — до 131,44 рубля.
С 1 февраля также
Обновят тунеядскую базу
В феврале чиновники актуализируют базу не занятого в экономике населения. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.
Напомним, базу обновляют ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно
Планировалось, что тунеядцы с октября 2019 года
Тем временем чиновники
Вырастут цены на некоторые сигареты
С 1 февраля
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Дорожающие продукты и лекарства, потяжелевшие жировки, обновленная база тунеядцев. Изменения февраля
FINANCE.TUT.BY составил подборку февральских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков, ожидают белорусов в феврале.
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