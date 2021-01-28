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Переписку из WhatsApp теперь можно перенести в Telegram

28.01.2021 07:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Переписку из WhatsApp теперь можно перенести в Telegram
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Пользователи Telegram получили возможность перенести в мессенджер историю переписки из других приложений. Информация об этом появилась в «Истории версий» для Telegram в App Store.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», - сообщили разработчики.


Нововведение было реализовано на фоне оттока пользователей из WhatsApp в другие мессенджеры. Принадлежащий социальной сети Facebook мессенджер столкнулся с критикой после внедрения новых правил использования личных данных. Позднее принятие этих правил было отложено.
 
 
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