Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», - сообщили разработчики.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Переписку из WhatsApp теперь можно перенести в Telegram Теперь в Telegram можно перенести историю переписки из других приложений.

Нововведение было реализовано на фоне оттока пользователей из WhatsApp в другие мессенджеры. Принадлежащий социальной сети Facebook мессенджер столкнулся с критикой после внедрения новых правил использования личных данных. Позднее принятие этих правил было отложено.