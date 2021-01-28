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Как выглядят «четырешки» до 75 тысяч долларов в Минске, где можно жить

28.01.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы показывали, как выглядят «Минске, где можно жить">двушки» до 50 тысяч долларов и «трешки» до 60, в которых можно жить. Сегодня же взглянем на четырехкомнатные квартиры до 75 тысяч долларов, где тоже можно жить хотя бы первое время, не тратясь на ремонт.

В Чижовке

За 59,5 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1969 года на улице Ауэзова, 11. Площадь — 58,2 квадратного метра. Площадь кухни — 6,1 метра.




В квартире уложены ламинат и плитка, стоят стеклопакеты. Капремонт дома был в 1994 году, сказано в объявлении.




Квартира находится в районе с нормальной инфраструктурой, но далеко от центра и метро, а также на пятом этаже.

Возле «Спортивной»

За 59,9 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1969 года на улице Жудро, 11. Площадь — 59,4 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра.




В квартире установлена металлическая дверь, стеклопакеты, уложен ламинат. Да и вообще, сделан ремонт в ненавязчивых светлых тонах.




Квартира находится в неплохом районе и в шаговой доступности от метро, но на пятом этаже.

В Востоке

За 71,9 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1967 года на улице Калиновского, 69. Площадь — 57,8 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра.




В квартире на полу уложены ламинат и плитка. Потолки — натяжные. Окна — стеклопакеты. Входная дверь — металлическая. После продажи остается встроенная кухня, три шкафа-купе. В 2010 году во время капремонта дома заменены газовые, водопроводные и канализационные трубы, установлены счетчики. Наружные фасады и крыша утеплены.




Квартира находится в хорошем районе, но не в пешей доступности от метро и на пятом этаже.

В Серебрянке

За 72 тысячи долларов продается квартира на шестом этаже панельной девятиэтажки 1976 года на улице Малинина, 30. Площадь — 73,5 квадратного метра. Площадь кухни — 7,2 метра.




В квартире установлены окна ПВХ, входная металлическая дверь. Стены оклеены обоями, потолки покрашены.




Квартира находится в районе с нормальной инфраструктурой, а также в девятиэтажном доме с более современной планировкой и большей площадью, чем в пятиэтажках 60-х годов. Но далековато от центра и метро.

На Ангарской

За 72,9 тысячи долларов продается квартира на третьем этаже панельной девятиэтажки 1982 года на улице Байкальской, 62, корпус 1. Площадь — 76,8 квадратного метра. Площадь кухни — 7,1 метра.





Квартира полностью готова к проживанию, может быть продана со всей мебелью и бытовой техникой, сказано в объявлении. Окна — стеклопакеты ПВХ, полы — линолеум, потолки — натяжные и подвесные из гипсокартона. Входная дверь — металлическая.



Эта квартира тоже расположена в девятиэтажке, а значит у нее нормальная планировка и площадь. Но дом находится рядом с кольцевой.

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Теги: Минск
 
 
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