73 секунды на полет. 35 лет назад космический корабль «Челленджер» разбился в прямом эфире

Источник материала: Tut.by

35 лет назад, 28 января 1986 года на космическом челноке «Челленджер» произошел взрыв, что привело к гибели семи членов экипажа. Причем за их гибелью в прямом эфире наблюдали миллионы американцев, в том числе друзья и родственники астронавтов. Рассказываем, как же так вышло, что спустя буквально минуту полета операция по запуску корабля окончилась катастрофой.



Космический челнок «Челленджер» взрывается вскоре после запуска. Фото: wikimedia.org

С чего все началось, и почему на борту шаттла был учитель

На 1986 год космический челнок «Челленджер» (с английского Challenger — «Бросающий вызов») уже не раз бывал в космосе. Шаттл был построен в 1982 году по американской программе Space Transportation System, также известной как Space shuttle («Космический челнок»).

На строительство челнока потратили 1,2 миллиарда долларов. Он состоял из трех основных компонентов — орбитального аппарата, который выводился на околоземную орбиту и являлся космическим кораблем, большого внешнего топливного бака и двух твердотопливных ракетных ускорителей, которые работали в течение двух минут после старта.

После выхода в космос орбитальный аппарат самостоятельно возвращался на Землю и совершал посадку по типу самолета на взлетно-посадочную полосу. Ускорители же приводнялись на парашютах и затем использовались вновь, а внешний топливный бак сгорал в атмосфере.



«Челленджер» в 1983 году. Фото: wikimedia.org

В свой первый полет «Челленджер» отправился 4 апреля 1983 года. В общей сложности он выполнил девять успешных полетов, провел в космосе примерно 62 суток, и перевез на своем борту 46 человек, в том числе первую женщину-астронавта Салли Райд.

Десятый же полет должен был несколько отличаться. Планировалось, что на этот раз челнок выведет в космос спутник связи и поможет в наблюдении за кометой Галлея. А также станет настоящим школьным классом — с его борта должны были провести два настоящих урока в прямом эфире.

Дело в том, что в 1984 году тогдашний президент США Рональд Рейган заявил о старте программы «Учитель в космосе», которой следовало повысить интерес общественности к полетам в космос. Урок в условиях невесомости следовало провести настоящему учителю.

В отборе участвовало более 10 тысяч человек, но до финала дошли немногие. Наконец 19 июля 1985 года вице-президент США Джордж Буш старший торжественно назвал основного кандидата и дублера в экипаж миссии, которая должна была отправиться в космос в 1986 году. Основным кандидатом была выбрана Криста Маколифф, а ее дублером — Барбара Морган.

В свой первый и последний в жизни космический полет Криста отправилась 28 января 1986 года в качестве специалиста по полезной нагрузке шаттла «Challenger» (STS-51L). Вместе с ней на борту находились командир корабля Фрэнсис Скоби, пилот Майкл Смит, научные специалисты Джудит Резник, Рональд Макнейр и Эллисон Онидзука, а также специалист по полезной нагрузке Грегори Джарвис.



Экипаж STS-51L. Слева направо: Маколифф, Джарвис, Резник, Скоби, Макнейр, Смит, Онидзука. Фото: wikimedia.org

Что же пошло не так

Запуск корабля не раз откладывался из-за погодных условий и технических неполадок — вначале челнок должен был отправиться в полет в июле 1985 года, затем в ноябре, потом в конце января 1986-го, а именно 22 числа. В итоге решили все же назначить старт на 28 января.

Ночь накануне запуска выдалась холодной — столбик градусника опустился до -2Сº, тогда как резиновые уплотнители в стыках между секциями твердотопливных ускорителей были рассчитаны на работу при температуре не ниже +11Cº. Это было очень плохо: при отрицательных температурах материал межсекционных уплотнителей терял свою эластичность и мог не обеспечить в местах стыка секций требуемую герметичность, а, значит, не мог и защитить соединения от воздействия горячих газообразных продуктов сгорания.

Однако для NASA задержка запуска более чем на пять суток была неприемлемой. Так что руководители фирмы, производящей твердотопливные ускорители шаттла, вначале протестовавшие против запуска, под давлением представителей Центра Маршалла, возглавлявшего работы по ускорителям, в итоге дали добро на запуск.

Утром все конструкции стартового комплекса были покрыты льдом, так что начало операции несколько отложили, пока ледяная корка не растаяла. И в 11.38 по восточному времени «Челленджер» поднялся в воздух.



Лед на площадке стартового стола за несколько часов до старта «Челленджера». Фото: wikimedia.org

То, что произошло в следующие 73 секунды, впоследствии много раз исследовалось вплоть до самой мелкой детали. Тем более что каждое мгновение запечатлели телевизионные камеры.

Первое время все шло хорошо — на 57-й секунде полета центр управления сообщил , что двигатели работают с полной нагрузкой, а системы функционируют удовлетворительно. Голосовая связь с экипажем работала. Никаких аварийных сигналов из кабины экипажа не поступало.



Последний старт «Челленджера». Фото: wikimedia.org

Но уже через 73 секунды после старта по экрану радиолокатора прочертились траектории падающих в море обломков, а дежурный служащий NASA сообщил: «Корабль взорвался».

Пользователь платформы Medium Рустем Адагамов цитирует в своей статье книгу «Астронавты» с разрешения ее автора Леона Розенблюма. В частности, Розенблюм вспоминает мемуары астронавта Майка Маллейна о последних минутах экипажа «Челленджера»: тот говорит, что уже в первые секунды полета «из стыка хвостовой и второй секций правого твердотопливного ускорителя космической системы пошли клубы серого дыма». А на 59-й секунде, в момент максимального скоростного напора, из стыка начало бить пламя.

На 65-й секунде полета огонь прожег водородный бак, и началась утечка топлива. И на 73 секунде оторвалась нижняя стойка крепления правого ускорителя, после чего многотонная ракета отбила правое крыло «Челленджера» и пробила кислородный бак. Одновременно оторвалось нижнее днище водородного бака, что привело к мощному взрыву, который в прямом эфире наблюдали миллионы американцев — в том числе и родные и друзья астронавтов.

«Было страшно. Мне было трудно самостоятельно спуститься по лестнице. Я упала, а сын бросился и помог мне. Я просто окаменела, меня практически парализовало от увиденного», — вспоминала затем вдова командира шаттла Фрэнсиса Скоби — Джун Скоби.

А на видео ниже запечатлено, как Барбара Морган, дублер учительницы Кристы Маколифф, наблюдает за стартом и катастрофой «Челленджера».

Обломки корабля упали в Атлантику — их нашли лишь спустя семь месяцев. Позже оказалось, что некоторые астронавты пережили разрушение орбитального аппарата — они успели включить персональные приборы подачи воздуха, однако из-за разгерметизации кабины вскоре потеряли сознание. Все, кто был на борту, не смогли пережить удара жилого отсека о водную поверхность на скорости 333 км/ч, когда перегрузка достигла 200 g.

Уже упомянутый астронавт Майкл Маллейн, который был близким другом одной из погибших, Джудит Резник, вспоминал в своих мемуарах «Верхом на ракетах: возмутительные рассказы астронавта шаттла» процесс поисков частей корабля. В частности, он отмечает, что поднятые со дна океана обломки выглядели так, «будто алюминиевую фольгу смяли в комок».

Но больше всего его потрясло известие о том, что среди искореженных частей нашли несколько прядей и ожерелье Джудит Резник — золотую цепочку с кулоном, изображающим комбинацию из мизинца, большого и указательного пальцев, означающую на языке жестов: «Я тебя люблю». Этот образ — кулон и волосы погибшей среди обломков — еще долго преследовал астронавта.

«Я пытался убежать от своих мыслей… — писал он. — Я не мог избавиться от внутреннего экрана, на который мой мозг, будто кинопроектор, проецировал последние минуты «Челленджера».

После катастрофы президент США Рональд Рейган выступил с обращением к нации. И на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне установили памятник с именами погибших астронавтов.

Расследование и последствия для программы

Для расследования причин катастрофы Рональд Рейган создал специальную комиссию под руководством бывшего госсекретаря Уильяма Пирса Роджерса.



Члены комиссии Роджерса прибывают в Космический центр Кеннеди. Фото: wikimedia.org

В комиссию вошел и нобелевский лауреат Ричард Фейнман.

«Инженеры рассказали мне, насколько изменяется давление в твердотопливных ракета-носителях во время полета… — писал Ричард Фейнман в своей книге «Какое тебе дело до того, что думают другие?». — У двигателей было немало проблем, особенно трещины, возникающие на лопатках турбины. Инженеры рассказали мне, что люди, работающие над двигателями, во время каждого полета скрещивали пальцы, и в момент взрыва шаттла они были убеждены, что взорвались именно двигатели».

В итоге комиссия пришла к выводу, что причиной аварии стала именно проблемы с уплотнителем в стыках твердотопливного ускорителя — из-за холода он потерял эластичность, что и привело к утечке газов.

«В случае с шаттлом зазор расширяется по мере нарастания давления в ракете. И, чтобы не нарушилось уплотнение, резина должна расширяться достаточно быстро, чтобы закрыть зазор — так что при запуске ракеты зазор долю секунды остается открытым. Таким образом, эластичность резины становится совершенно необходимым условием для данной конструкции», — отмечал Фейнман.

Эта катастрофа вскрыла огромную проблему — не только несовершенства конструкции, но и не всегда достоверную информацию, которой располагала команда, а также противоречия между объективными инженерными данными и требованиями руководства NASA.

Это нельзя было оставить без внимания, так что программа Space Shuttle была приостановлена. В августе 1986 года было принято решение о строительстве нового корабля Endeavour, который заменил «Челленджер». Полеты по программе возобновились лишь в конце сентября 1988 года и завершились в июле 2011 года.

Дублер погибшей учительницы Барбара Морган была зачислена в кандидаты в астронавты в январе 1998 года и полетела на МКС в составе миссии STS-118 на борту Endeavour в августе 2007 года. Во время экспедиции она все же провела сеансы связи с учениками.

В 2016 году вдова командира корабля Джун Скоби-Роджерс приняла участие в церемонии на мысе Канаверал. Тогда она сказала в интервью телекомпании CBS, что лишь сейчас смогла до конца пережить горечь утраты и больше не держит зла на космическое ведомство США, которое несло всю полноту ответственности за катастрофу. «Но нельзя продолжать жить, не прощая. Мы все живые люди, и у всех нас есть свои недостатки. NASA извлекло серьезный урок, сейчас написаны даже учебники о том, как избегать таких несчастных случаев, как с «Челленджером»», — добавила вдова.