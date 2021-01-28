«Второй муж спал с моей дочерью. А я его покрываю и ненавижу себя». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что попала в дикую ситуацию, которая лишает ее уважения к себе. По словам дочери этой женщины, отчим ее домогался, их связывали интимные отношения. Но автор письма покрывает этого мужчину и скрывает от семьи, что все еще с ним встречается. Что заставляет ее идти на сделку с совестью, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений ». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



Фото: pinterest.com

— Мне 50 лет. Я считаю себя очень сильным и стойким человеком, многое пережила. Но сейчас я, хоть и понимаю ситуацию, совершенно не могу действовать, полностью в ступоре. Помогите.

С первым мужем рассталась после более чем 15 лет брака, он ушел к моей близкой подруге, с которой росли вместе… И он больше не вспоминал о детях, никогда не помогал и даже не поздравлял их с праздниками по телефону.

Второй брак продлился 12 лет и тоже закончился крахом. На этот раз всё было хуже — несовершеннолетняя дочь сказала, что они были в одной постели. После скандала он просто сбежал, прихватив все деньги. Почти полгода жил в другой стране и с другой женщиной.

Когда он объявился снова, я была в шоке. Опустившийся человек, у которого появилась зависимость от алкоголя. Раздавленный. Хуже всего, что младший ребенок, сын, его просто обожает и всё то время, что его не было, плакал по папе.

Что сейчас: он никуда не уходит. Я всё понимаю разумом, но отказываюсь принять сердцем. Ужасные, болезненные отношения продолжаются. И это страшно по своей сути. Понимая всю ненормальность ситуации, я уже не знаю, кто я после всего этого. Прячу его от родных людей, от друзей. О его присутствии в моей жизни знает лишь сын. Знаю, что дочь меня не простит.

Ответ психолога:

Виктория СацевичПсихолог «Центра успешных отношений»

— Ваша история о том, что бывает признать сложнее всего. О том, что далеко не всегда разум управляет нами и нашей жизнью. Многое в нашем поведении скрыто от понимания. Сейчас вы сами поставили себя в очень сложную и болезненную ситуацию, укрывая человека, который уже принес вам и вашим детям очень много боли и зла.

Вы буквально разделились надвое — одна часть понимает всю тяжесть этого поступка, другая управляет вами и вашими чувствами. И то, что сложилась такая ситуация — это только ваш выбор. Мысль о том, что его любит малолетний сын, не может быть веской причиной продолжать эти болезненные отношения, испытывать столько страха и вины, продолжая его укрывать.

А где же все-таки искать объяснение происходящему?



Фото: pinterest.com

Речь идет о том, что вы во власти жизненного сценария. Очень тяжелого и травмирующего, но на данный момент единственно возможного для вас. Ваши отношения с мужьями приводили к тому, что вы не находили счастья, уважения и спокойствия. Измены, отсутствие материальной помощи и моральной поддержки.

Первый муж ушел, оставил вас, бросил детей и даже не вспоминал о них. И второй муж все время как бы испытывал вас на прочность, совершая все более болезненные и ужасные действия по отношению к вам и детям. Т.е. каждый раз отношения с мужчинами неосознанно, против вашего желания, развиваются по одному и тому же сценарию. В результате от вас уходят, оставив без финансовой и моральной поддержки.

Жизненные сценарии еще называют родовыми программами, так как берем их мы из своего детского опыта, перенимая у родителей. Действуя по такой программе, мы неосознанно строим свои отношения с мужем по заложенным в нас установкам, перестаем быть свободными в выборе, как и что делать, и живем, руководствуясь установками, которые для нас даже и не понятны.

Не зная событий вашего детства, сложно сказать, какая именно истинная причина управляет сейчас вами. В любом случае работа по выходу из сценария начинается с его осознания. Для начала надо вспомнить отношения родителей. Как себя вела ваша мама в отношениях с мужчинами? Что в отношениях родителей заставило испытать боль, осталось незавершенным, где вы в своем детстве недополучили любовь, внимание и заботу? Повторялись ли такие болезненные ситуации уже в вашей семейной жизни? Что хорошего вы делаете для себя, поддерживая сейчас этого человека? Что самое страшное произойдет, если вы перестанете его укрывать?

Именно такие вопросы помогут найти ту настоящую причину, по которой вы попали в эту ситуацию. И тогда станет возможным найти в себе силы изменить свой сценарий, выйти из травмирующих событий и поставить свою жизнь, свое счастье и свое самоуважение на первое место. Ведь если не сейчас, то когда?