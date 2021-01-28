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Telegram внедряет функцию переноса переписки из WhatsApp и других приложений
Источник материала: Партизан
Обновление стало доступно пользователям iOS
Как
"Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например из WhatsApp, Line или KakaoTalk", - говорится в описании обновления, размещенного в магазине приложений AppStore.
Кроме того, с новым обновлением пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.
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Обновление стало доступно пользователям iOS
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