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Чёрт побери! Скользко! Синоптики предупреждают пешеходов и водителей

28.01.2021 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Погода на сегодня, 28 января

Минск
Облачно с прояснениями. Утром небольшой снег (вероятность осадков 60-70 %), днем без существенных осадков (вероятность осадков 10-15 %). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..-3°C. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
Брест
Облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер южный, 4-9 м/с.


Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Витебск
Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70-80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..+1°C. Ветер северный, 4-9 м/с.
Гомель
Преобладание облачной погоды. Временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..+1°C. Ветер северный, 4-9 м/с.
Гродно
Облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40%). Ночью и утром слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..-3°C. Ветер южный, 4-9 м/с.
Могилев
Преобладание облачной погоды. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70-80%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1..+1°C. Ветер северный, 4-9 м/с.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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