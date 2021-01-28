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Россияне снова раздавили «белорусские» груши, помидоры и цитрусы. На этот раз 79 тонн
Источник материала: Onliner
Мелкие партии каких-то хрящей, молочки и растительности, рвущиеся в российские регионы со стороны Беларуси, контролеры регулярно давят и сжигают без лишнего пафоса. Иногда отправляют назад. Крупные уничтожения случаются пореже — как на днях. На свалку в Смоленской области отправлены четыре грузовика помидоров, груш и помело.
Продолжаются тихие, но масштабные логистические процессы между Беларусью и Россией. Очевидно, отправителям это по-прежнему выгодно, даже с учетом плановых потерь на границе. На этот раз Россельхознадзор
Всего в этом караване насчитали 39,1 тонны помидоров (на них найдена турецкая маркировка), а также 20,7 тонны помело и 19,6 тонны груш без опознавательных знаков.
После стандартных процедур все это 25 и 26 января отправлено на полигон отходов под Смоленском и уничтожено «путем захоронения после предварительного измельчения».
Ведомство сообщает также, что виновные привлечены к административной ответственности.
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Мелкие партии каких-то хрящей, молочки и растительности, рвущиеся в российские регионы со стороны Беларуси, контролеры регулярно давят и сжигают без лишнего...
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