Россияне снова раздавили «белорусские» груши, помидоры и цитрусы. На этот раз 79 тонн

Источник материала: Onliner

Мелкие партии каких-то хрящей, молочки и растительности, рвущиеся в российские регионы со стороны Беларуси, контролеры регулярно давят и сжигают без лишнего пафоса. Иногда отправляют назад. Крупные уничтожения случаются пореже — как на днях. На свалку в Смоленской области отправлены четыре грузовика помидоров, груш и помело.

Продолжаются тихие, но масштабные логистические процессы между Беларусью и Россией. Очевидно, отправителям это по-прежнему выгодно, даже с учетом плановых потерь на границе. На этот раз Россельхознадзор рассказывает о четырех грузовиках с белорусскими водителями и «белорусской» продукцией растениеводства, остановленных где-то в районе Смоленска. Ехали мимо постов, документов на груз не имели.

Всего в этом караване насчитали 39,1 тонны помидоров (на них найдена турецкая маркировка), а также 20,7 тонны помело и 19,6 тонны груш без опознавательных знаков.

После стандартных процедур все это 25 и 26 января отправлено на полигон отходов под Смоленском и уничтожено «путем захоронения после предварительного измельчения».

Ведомство сообщает также, что виновные привлечены к административной ответственности.