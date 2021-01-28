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Почем еда в непродуктовых магазинах? Сравнили цены в «Острове чистоты», Fix Price и «Еврошопе» с лидером рынка
Источник материала: Onliner
Эволюция торговли опережает любые фантазии. Седые читатели помнят овощные магазины — нигде так не пахло, как в овощном. Потом все они схлопнулись, и торговля ушла в размеры: супермаркеты, гипермаркеты. Есть ощущение, что скоро гипермаркеты — все? На смену идут онлайн и снова заигрывания с размером, но уже не площадей магазина, а цен. Ни у кого не получается единая цена, но никто и не спешит закрываться.
Поисковики выдают печальную информацию — один из пионеров белорусской торговли «все по одной цене» не выходит на связь, угаснув где-то в 2018-м. Речь о
Сок, вода, стерилизованное молоко, закуски, пиво — все это магазины, на витрине которых можно повесить любую чушь (вроде как магазин единой цены), но рука не повернется написать «Продукты». Даже еда в «Острове чистоты» («И вкуса!» — добавят маркетологи сети) за три года перестала восприниматься чужеродно. Консервы и консервы, подумаешь, стоят рядом с шампунем. А вот цена — другое дело.
Времена, когда «острова» начинали аккуратно ставить детское питание на полки, а возле кассы класть шоколадки, прошли. Сегодня в почти каждом магазине — несколько стеллажей еды, включая алкоголь и сигареты. Все это — бакалея и не требующие особых условий продукты. Никакой фасовки или свежих овощей с салатами.
Почти весь импорт в «хозмаге» дешевле. Многие белорусские продукты — чуть дороже.
Важно отметить: у «Е-доставки» есть возможность самостоятельно приехать и забрать заказ в пункте выдачи. Там цены ниже примерно на треть— с такими соревноваться нет смысла.
Возле нашего офиса открылся Fix Price (примерно сто какой-то уже по счету), и к нему люди поднимаются даже по неработающим эскалаторам.
В магазине тоже есть продукты, хотя их меньше, чем в расположенном ниже «Острове». Давайте посмотрим, что тут можно выгодно найти для сравнения.
Есть очень большая разбежка — посмотрите на кашу, сок, чай. Иногда магазин становится жертвой округления, потому что мы не заметили ценников, которые заканчиваются на 99 копеек.
В целом выбор еды небольшой. Есть полка с пивом. Много брендов российского происхождения (Fix Price — российская франшиза), широко не известных (как в «Светофоре»). Перед следующим Новым годом зайду за минералкой.
Успешно держится в элитном месте магазин на Независимости «Еврошоп», хотя слоган на фасаде с 2017 года они почему-то не поменяли. Это уже магазин сотни цен.
Также на фотках после открытия видно много латиницы, отсылающей к немецкой сети. Возможно, все уже изменилось.
Здесь совсем мало еды. Но достаточно, чтобы заправить наш сравнительный автомат.
Что вам делать теперь с этими знаниями?
Очевидно, что новые игроки на рынке продуктов (каким бы мелким ассортимент у них ни был) дают очень привлекательные цены. Причем речь идет об известных торговых марках, а не только о ноунейм собственном импорте. Минимальные санитарные и персональные издержки, эффективная (в идеале) логистика и минимум интерьерной роскоши. Здесь можно затариться бакалеей и любым другим долго не портящимся товаром.
Если вы любитель погулять вдоль полок, то будьте готовы к полному отсутствию кайфа от покупок и выбора продуктов — 100-процентное исполнение функции обмена денег на продукты для последующего их поглощения.
Из плюсов — можно заодно взять шампунь по акции или какую-нибудь приятную бесполезность из пластика.
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Почем еда в непродуктовых магазинах? Сравнили цены в «Острове чистоты», Fix Price и «Еврошопе» с лидером рынка
Эволюция торговли опережает любые фантазии. Седые читатели помнят овощные магазины — нигде так не пахло, как в овощном. Потом все они схлопнулись, и торговля ушла в...
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