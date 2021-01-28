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Почем еда в непродуктовых магазинах? Сравнили цены в «Острове чистоты», Fix Price и «Еврошопе» с лидером рынка

28.01.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эволюция торговли опережает любые фантазии. Седые читатели помнят овощные магазины — нигде так не пахло, как в овощном. Потом все они схлопнулись, и торговля ушла в размеры: супермаркеты, гипермаркеты. Есть ощущение, что скоро гипермаркеты — все? На смену идут онлайн и снова заигрывания с размером, но уже не площадей магазина, а цен. Ни у кого не получается единая цена, но никто и не спешит закрываться.

Поисковики выдают печальную информацию — один из пионеров белорусской торговли «все по одной цене» не выходит на связь, угаснув где-то в 2018-м. Речь о «Все нипочем», появившемся в 2014-м. Возможно, ему не хватило продажи продуктов питания?

Сок, вода, стерилизованное молоко, закуски, пиво — все это магазины, на витрине которых можно повесить любую чушь (вроде как магазин единой цены), но рука не повернется написать «Продукты». Даже еда в «Острове чистоты» («И вкуса!» — добавят маркетологи сети) за три года перестала восприниматься чужеродно. Консервы и консервы, подумаешь, стоят рядом с шампунем. А вот цена — другое дело.

Времена, когда «острова» начинали аккуратно ставить детское питание на полки, а возле кассы класть шоколадки, прошли. Сегодня в почти каждом магазине — несколько стеллажей еды, включая алкоголь и сигареты. Все это — бакалея и не требующие особых условий продукты. Никакой фасовки или свежих овощей с салатами.

Почем еда в непродуктовых магазинах? Сравнили цены в «Острове чистоты», Fix Price и «Еврошопе» с лидером рынка
«Остров чистоты и вкуса» «Е-доставка»
«Нестле» молочный, 90 г 2,35 1,89 (акция)
«Боржоми», 0,5 л 2,69 3,05
«Святой источник», 0,5 л 0,75 1,09
Pepsi, 1л 1,39 1,55
Конфеты «Сорванец», 200 г 1,99 1,65
Сок Rich 3,1 3,25-3,55
Нектар «Сочный» 2,29 2,15
Lavazza Oro 11,99 14,15
Snickers 0,89 1,05
Barilla (спиральки) 2.09 3,39
Рис «Янтарный» 2,64 2,58
Масло Altero 4,15 4,79
Кукуруза «Бондюэль» 2,45 2,89

Почти весь импорт в «хозмаге» дешевле. Многие белорусские продукты — чуть дороже.

Важно отметить: у «Е-доставки» есть возможность самостоятельно приехать и забрать заказ в пункте выдачи. Там цены ниже примерно на треть— с такими соревноваться нет смысла.

Почем еда в непродуктовых магазинах? Сравнили цены в «Острове чистоты», Fix Price и «Еврошопе» с лидером рынка

Возле нашего офиса открылся Fix Price (примерно сто какой-то уже по счету), и к нему люди поднимаются даже по неработающим эскалаторам.

Почем еда в непродуктовых магазинах? Сравнили цены в «Острове чистоты», Fix Price и «Еврошопе» с лидером рынка

В магазине тоже есть продукты, хотя их меньше, чем в расположенном ниже «Острове». Давайте посмотрим, что тут можно выгодно найти для сравнения.

Fix Price «Е-доставка»
M&M's, 130 г 2,5 3,65
Сухарики «Хрустим» 1 0,95
«Боржоми», 0,5 л 2 3,05
«Святой источник», 0,5 л 0,5 1,09
Pepsi, 1л 2 1,55
«Сады Придонья», 1 л 2 2,35-3,49
Каша «Русский продукт» 0,28 1,05
Пюре «Роллтон» 1 1,19
Подушечки «Витьба», 130 г 1 1,29
Конфеты «Сорванец», 200 г 2 1,65
Шоколад «Аленка» 2 1,75
Чай Tess 2 2,79 (акция)

Есть очень большая разбежка — посмотрите на кашу, сок, чай. Иногда магазин становится жертвой округления, потому что мы не заметили ценников, которые заканчиваются на 99 копеек.

Почем еда в непродуктовых магазинах? Сравнили цены в «Острове чистоты», Fix Price и «Еврошопе» с лидером рынка

В целом выбор еды небольшой. Есть полка с пивом. Много брендов российского происхождения (Fix Price — российская франшиза), широко не известных (как в «Светофоре»). Перед следующим Новым годом зайду за минералкой.

Успешно держится в элитном месте магазин на Независимости «Еврошоп», хотя слоган на фасаде с 2017 года они почему-то не поменяли. Это уже магазин сотни цен.

Почем еда в непродуктовых магазинах? Сравнили цены в «Острове чистоты», Fix Price и «Еврошопе» с лидером рынка

Также на фотках после открытия видно много латиницы, отсылающей к немецкой сети. Возможно, все уже изменилось.

Почем еда в непродуктовых магазинах? Сравнили цены в «Острове чистоты», Fix Price и «Еврошопе» с лидером рынка
Почем еда в непродуктовых магазинах? Сравнили цены в «Острове чистоты», Fix Price и «Еврошопе» с лидером рынка

Здесь совсем мало еды. Но достаточно, чтобы заправить наш сравнительный автомат.

«Еврошоп» «Е-доставка»
Молоко «Сарафаново» 3,2%, 1 л 1,8 2,29
Семечки «Никитин» 2,70 2,15
«Боржоми», 0,5 л 2,2 3,05
Шоколад Nesquik 2,2 2,25
«Слодыч. Овес и клюква» 2,1 2,55
Чипсы «Мира» 1 (акция) 0,99 (акция)
Крекеры Crispo Twisto 1,45 1,15
Лакомка Ingman 1 1,35
Сок яблочный «Добрый», 2 л 4,1 4,69

Что вам делать теперь с этими знаниями?

Очевидно, что новые игроки на рынке продуктов (каким бы мелким ассортимент у них ни был) дают очень привлекательные цены. Причем речь идет об известных торговых марках, а не только о ноунейм собственном импорте. Минимальные санитарные и персональные издержки, эффективная (в идеале) логистика и минимум интерьерной роскоши. Здесь можно затариться бакалеей и любым другим долго не портящимся товаром.

Если вы любитель погулять вдоль полок, то будьте готовы к полному отсутствию кайфа от покупок и выбора продуктов — 100-процентное исполнение функции обмена денег на продукты для последующего их поглощения.

Из плюсов — можно заодно взять шампунь по акции или какую-нибудь приятную бесполезность из пластика.

 
 
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Эволюция торговли опережает любые фантазии. Седые читатели помнят овощные магазины — нигде так не пахло, как в овощном. Потом все они схлопнулись, и торговля ушла в...
 
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