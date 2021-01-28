Как самому пригнать мотоцикл из США и растаможить его? Изучаем нюансы

Источник материала: Onliner Конец января — не лучшее время для поездок на мотоцикле по Беларуси. Зато сейчас — разгар сезона для выбора «железного коня». Во-первых, зимой заметно падают цены на новые и подержанные мотоциклы в РБ. Во-вторых, если сейчас покупать байк за границей, то он как раз придет к началу сезона. С процедурой пригона автомобилей из ЕС или США все мы более-менее знакомы. Нужно брать машину в возрасте до 5 лет, желательно с небольшим мотором. В идеале — электрокар. А как обстоят дела с пригоном мотоцикла? Влияет ли возраст модели на растаможку? Важен ли объем двигателя? Сколько стоит доставка? С этими вопросами мы обратились к экспертам из компании Caromoto . Если хотите узнать, как можно самостоятельно привезти себе байк с заокеанского аукциона, эта статья для вас.

Из какой страны везти мотоцикл?

В принципе, мотоциклы везут из тех же стран, что и автомобили. Но есть одно исключение — 2-колесный транспорт можно заказывать еще из Японии. Байки для стран с левосторонним и правосторонним движением идентичны. Это открывает широкие возможности для тех, кто ищет конкретный эксклюзив: часто в Японии продаются лимитированные модели как местных брендов, так и, например, BMW.





Ввиду высоких цен из Японии нет смысла везти свежие мотоциклы (после 2010 года выпуска). Зато в Стране восходящего солнца можно найти хороший круизер начала 2000-х годов по более выгодной цене по сравнению с Европой и Северной Америкой. Отметим, что Harley-Davidson в Японии стоят очень дорого, а вот BMW зачастую дешевле, чем в ЕС. Из Западной Европы, как правило, везут спортивные мотоциклы, спорттуристы, эндуро.

— По причине высокого курса евро привозить мотоциклы из Европы на данный момент невыгодно. Мы привыкли считать и копить деньги в долларах, поэтому сейчас для нас выгоднее везти байки из США, — считает специалист Caromoto Павел, занимающийся привозом мотоциклов. Он сам является мотоциклистом, поэтому хорошо знает нюансы выбора 2-колесной машины.





В США и Канаде большое количество мотоциклистов, поэтому выбор моделей там впечатляет. Можно найти байк любого класса. Иногда на аукционы попадают редкие модели, выпущенные ограниченной партией. По популярности на первом месте в Америке круизеры. Причем большой популярностью пользуются как местные Harley-Davidson, так и японские «одноклассники» от Honda, Yamaha, Suzuki.





Хватает в США также спортбайков и туристических моделей. Не составит труда найти на аукционах эндуро. Если рассматривать слегка поврежденные мотоциклы, то на американских аукционах будет еще и наиболее выгодная цена (по сравнению с ЕС и Японией). Если открыть «Мотобарахолку» и полистать объявления, то может показаться, что едва ли не половина байков пригнана из США.

Сколько стоит растаможить мотоцикл?

В отличие от автомобилей, у мотоциклов возраст не влияет на стоимость растаможки. Именно поэтому часто в Беларусь привозят байки 1990-х и начала 2000-х годов. Но учтите, что на величину таможенных платежей влияет двигатель. За мотоциклы с объемом мотора до 800 куб. см придется доплатить пошлину в размере 15% от стоимости (плюс 20% НДС). Если двигатель больше 800 «кубиков» — пошлина составит 10% (плюс 20% НДС). Распространяется на байки и 140-й указ, дающий 50-процентную скидку на растаможку.

Обратите внимание, что дешевле растаможивать мотоциклы с двигателем более 800 куб. см, чем «малокубаторники».

Помните, что для расчета таможенного платежа берется стоимость байка на аукционе плюс аукционный сбор. Приведем пример. Допустим, вы купили мотоцикл за $4500, а аукционный сбор составил $500. Выходит, байк обошелся вам в $5000. Если у него объем двигателя до 0,8 литра, то пошлина составит $750. Теперь к полученным $5750 добавим 20% НДС — выйдет $1150. Таким образом, мотоцикл подорожает на $1900. Но это без доставки (о ней речь пойдет ниже).





Утилизационный сбор за мотоциклы и скутеры не предусмотрен.

На каком аукционе покупать?

Обычный человек без лицензии имеет доступ к ограниченному количеству аукционов. По сути, выбирать мотоцикл самостоятельно можно только на Copart. Аукционный сбор зависит от суммы, за которую вы покупаете товар. Например, если байк стоит $5000, то аукционный сбор для физлица составит $700. Для дилеров с лицензией — на $200 меньше. Кроме того, дилеры имеют доступ к торгам, в которых физлица участвовать не могут.





Разобраться с интерфейсом Copart несложно. Есть версия сайта на русском языке. Это очень популярная площадка, поэтому любой вопрос можно загуглить — на форумах без труда найдете ответ.





Доставка мотоцикла до Минска

После аукциона вам сразу же предложат доставку мотоцикла. Стоимость данной услуги будет варьироваться в зависимости от компании, которая возьмется за это (их очень много), и от порта, с которого байк отправится в Клайпеду. Средняя цена доставки — $650. Это от площадки, где проходил аукцион, до Минска. В зависимости от перевозчика услуга может стоить на $100—200 дороже.





На что обращать внимание при покупке?

На аукционах, как правило, покупают битые мотоциклы (хотя есть аукционы и с целыми), поэтому по фотографиям нужно примерно оценить степень повреждения байка. Идеальный вариант — если ДТП вызвало лишь косметические «шрамы». Эксперты не рекомендуют брать «утопленников» — не оберешься проблем с электрикой. Иногда в продаже появляются мотоциклы после пожара. Их тоже лучше обходить стороной, даже если огонь охватил лишь часть байка.





— Еще следует обратить внимание на документы, с которыми продается мотоцикл. Иногда они не позволяют вывозить байк из США, в таком случае их нужно переделывать. Неподготовленному человеку самостоятельно из Беларуси сделать это не так уж легко. Мы занимаемся подобной процедурой. Как правило, замена документов на экспортные платная. Хотя зачастую нам удается сделать это бесплатно, — рассказал о бюрократических нюансах представитель Caromoto.

Ворованные мотоциклы

На аукционах порой продаются ворованные лоты. Такие байки угнали, владельцам выплатили страховую сумму, а после того как мотоциклы нашлись, их выставили на аукцион. Часто подобные лоты имеют незначительные косметические повреждения. И почти всегда не имеют ключа. Но это не проблема — в Минске можно восстановить ключ практически для любой модели мотоцикла. Бояться ворованных байков не стоит. Обычно они в неплохом техническом состоянии, просто страховой компании нужно было от них избавиться.





В отличие от дилера или «перекупа», страховая компания всегда укажет точные повреждения, если они есть, и не будет ничего делать с байком перед продажей (например, снимать ветровик или кофры).

Сколько времени занимают покупка и доставка?

Торги длятся в среднем 2—3 недели. Время на доставку мотоцикла с аукциона в порт США — от 3 до 7 дней. Еще 5—10 дней байк будет стоять в порту в ожидании загрузки. От 21 до 45 дней ваш будущий мотоцикл будет идти из порта США до Клайпеды. Такая большая разбежка связана с разным расположением портов. Добавляем 2—3 дня на доставку из Клайпеды до Минска и день на растаможку. Таким образом, с аукциона байк приедет к вам под подъезд за 2,5—3 месяца.





— Иногда у нас бывают случаи, когда мотоцикл приезжает за полтора месяца. Допустим, клиент заказал байк и выиграл его в первые торги. А тут еще повезло — он быстро приехал в порт, а нам как раз нужно было догрузить контейнер. Но в среднем я бы рассчитывал на 2,5 месяца, — отметил Павел.

Влияние сезонности на цены

В холодное время года в штатах, где снежная зима, цены на мотоциклы, как правило, снижены. Но с февраля спрос на байки в США и Канаде начинает постепенно повышаться из-за того, что жители России, Украины и Беларуси начинают присматривать себе «железного коня» к сезону. Повышение спроса провоцирует повышение цен. Но самый высокий прайс — во второй половине весны и летом. Не все мотоциклисты привыкли готовить сани зимой.

Выбор редкой модели мотоцикла

У мотоциклов есть много лимитированных серий и даже моделей с ограниченным тиражом. Выбирая себе очень редкий байк на аукционе, следует обратить внимание на повреждения. Если для восстановления нужно много деталей (особенно дизайнообразующих), то лучше воздержаться от покупки такой модели. Запчасти можно прождать целый сезон.





Хотя Павел рассказал, что все же привозил под заказ эксклюзивные мотоциклы — например, Triumph Rocket III TFC (выпущено 750 экземпляров). Стоит такой байк несколько десятков тысяч долларов, и доставляют их, как правило, не по морю, а самолетом. Если же вы купили на аукционе обычный серийный мотоцикл с повреждениями, то запчасти имеет смысл заказать еще до того, как байк приедет в Беларусь.