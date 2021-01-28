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В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

28.01.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жизнь полна парадоксов. Мы вволю ругаем белорусских строителей за ужасное качество работы. Но за границей белорусское качество считается образцовым. Например, частная фабрика в Ляховичах каждый год отправляет 50 домокомплектов только в одну Испанию. А знаете, сколько ляховичских домов-конструкторов было построено в Беларуси за прошлый год? Два. Рассказываем, как производятся и сколько стоят качественные каркасники с маркировкой европейского соответствия и шильдой Made in Belarus.

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

Каркасные дома-конструкторы как бюджетная альтернатива классическому строительству появились в Беларуси еще 15 лет назад. Составные части таких домов производятся на фабрике, доставляются на участок и собираются за пару дней. Например, модульные дома строятся из готовых «кубиков» с окнами и коммуникациями внутри стен, а каркасно-панельные — из стеновых панелей, которые монтируются краном с помощью клея и специальных крепежей.

Именно каркасно-панельные дома производит фирма «Ляховичидрев». Она не занимается их строительством и продажей конечному потребителю — для этого существуют отдельные фирмы-застройщики, о которых расскажем позже. «Ляховичидрев» лишь изготавливает в цеху «полуфабрикаты», большинство которых уедет за границу.

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

В 90-х основатель фирмы Валерий Панфило был владельцем лесопилки в Ляховичах. Но все изменилось в 2005-м, когда в Европе приняли первый пакет мер по ужесточению строительных норм. Из-за новых требований к энергоэффективности европейцы перестали строить дома из оцилиндрованного бревна и перешли на энергоэффективные каркасники с толстыми стенами.

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

— В те времена в Беларусь приехал датский бизнесмен с задачей наладить здесь производство каркасников, — рассказывает Валерий историю своего дела. — Начал с государственной организации «Барановичидрев», пару месяцев пытался там о чем-то договориться. В Барановичах работал мой знакомый. Он позвонил и предложил забрать датчанина себе. Посидели, поговорили, приняли в свой колхоз. Он привозил сюда инженеров, учил нас технологии и продавал наши дома за рубеж. Благодаря ему у нас были и специалисты, и рынок сбыта — в общем, тепличные условия для развития бизнеса. Дома, произведенные в Ляховичах, строились в Дании, Украине, России, Германии и Франции. Но все это было вяло и штучно. А 5 лет назад мы поехали в Испанию и заключили договор с крупным заказчиком. В год мы поставляем туда 50 домокомплектов.




Нетипичный каркасник и его производство

Поразительно, но в жаркой Испании нормы теплоизоляции стен гораздо выше, чем в ледяной Беларуси. У нас по закону достаточно 15 см утеплителя в стенах, чтобы дом считался пригодным для жизни круглый год, а в Испании необходимо 25 см. И если от толщины стены в Беларуси зависит расход калорий на обогрев дома, то в Испании — интенсивность работы кондиционера при +35 на улице. Для Европы с дорогими энергоресурсами это принципиальный вопрос.

Поскольку фирма «Ляховичидрев» работает по европейским стандартам, она, как правило, зашивает в стены 250 мм утепления. Но белорусам такое сложно понять.

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

— Мы унаследовали привычку к ресурсной экономике еще со времен СССР, — считает Валерий. — Поэтому готовы отапливать воздух: какая разница, сколько энергии на это уходит? Все расходы возместит государство дотациями из бюджета.

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

Из чего состоит стена дома? Изнутри идет гипсостружечная плита, затем — брусок 45 мм с утеплением 50 мм внутри. Этот слой перекрывает мостики холода, в него же закладываются все коммуникации. Затем идет OSB-плита толщиной 10 мм для жесткости каркаса, пароизоляция, каркас из бруса 145 мм со 150 мм утепления внутри, диффузионная мембрана, которая защищает от ветра, но пропускает пар изнутри панели. И завершает каркас цементно-стружечная плита, которая является основой для плотной фасадной ваты толщиной 50 мм. Для стены потоньше (в 200 мм) фасадная вата не используется.






Производство каркасных домов в Ляховичах начинается с сырой необрезной доски, которую сушат в специальных камерах. Затем из нее строгают брус разной толщины, а из бруса создают конструкции дома. «Лишние» бруски и обрезки склеивают под прессом, чтобы создать клееный брус для вспомогательных конструкций (например, лестницы).





Опилки и щепа идут на отопление цехов. Получается безотходное производство.

— С помощью своеобразного «пылесоса» древесная пыль засасывается из цехов в бункер, а из бункера по транспортеру попадает в отопительный котел, — говорит сын Валерия Роман, который работает главным инженером на производстве.

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

Нынешние объемы производства заставляют бизнес расширяться: в этом году семья Панфило планирует построить новый цех для сбора панелей. А пока здесь действуют четыре цеха: в первом обрабатывают необрезную доску, во втором клеят брус из крупных отходов производства, в третьем собирают стеновые панели, а в четвертом — стропильную систему по американской технологии MiTek.



В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

— Владелец этой технологии — миллиардер Уоррен Баффет. Мы каждый месяц платим ему за пользование программой, которая просчитывает конструктив стропильных систем. Сама программа не продается, продается почасовой доступ к ней. Зато это позволяет нам поставить на продукцию штамп «CE», который дает доступ на европейский рынок. Чтобы строить дома в Европе, нам нужно иметь европейскую сертификацию на все материалы и оборудование, — добавляют наши собеседники.

 

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)



€1200 за «квадрат» под ключ в Испании

Ляховичские дома в Барселоне возводит испанский застройщик Conar Systems. Он собирает каркасный дом из белорусских панелей на монолитном фундаменте (а не на свайном, как мы привыкли). Затем подключает коммуникации, монтирует систему отопления и вентиляции, отделывает постройку изнутри и снаружи, расставляет мебель в интерьере, после чего сдает готовый дом под ключ. В итоге он обходится потребителю примерно в €1200 за «квадрат». Доля стоимости домокомплекта в стройке не превышает 25%.

Например, домокомплект для строительства коробки общей площадью 150 «квадратов» с толщиной стен порядка 250 мм обходится испанцам примерно в €30 тыс. В эту цену входит коробка с крышей и разведенными коммуникациями, но без окон, фундамента, внешней и внутренней отделки.

А сколько стоят такие дома в Беларуси?

В Беларуси дома, произведенные на ляховичской фабрике, строит компания Hotta Architect. Застройщик появился на рынке недавно, сейчас у него один реализованный проект — дом «Бали». Его общая площадь — 98 кв. м, еще 37 «квадратов» составляют гараж и терраса.




Это один из готовых вариантов, выложенных на сайте. Цена постройки в базовой комплектации составляет 99 тыс. рублей. Но в нее входит лишь коробка на фундаменте со 150 мм утеплителя в стенах, без смонтированной системы отопления и разводки коммуникаций. Поэтому реальная цена дома получается гораздо выше. Реализованный проект «Бали» с учетом 250 мм утеплителя в стенах, а также готовой системы отопления, электрики и сантехнической разводки обошелся белорусскому заказчику в 143 тыс. рублей.




Проект по той же базовой цене (99 тыс. рублей), но в более современном стиле называется «Аквилон». В нем один этаж, три комнаты, 74,2 кв. м отапливаемой площади (140 кв. м — с учетом гаража и террасы).

Самый недорогой дом — «Нагаи» — в базовой комплектации стоит 53,4 тыс. рублей. В нем 42 «квадрата» отапливаемых помещений и терраса площадью 30 кв. м. Но речь идет о «дачной» коробке со 150 мм утеплителя в стенах. И для того чтобы «допилить» такой проект до «зимнего» дома, понадобится доплатить не меньше 30%.

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

Коммунальные платежи

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

«Ляховичидрев» — семейный бизнес. Старшие сыновья Валерия работают в фирме на ведущих позициях, младший заканчивает университет по специальности «промышленное и гражданское строительство», чтобы к ним присоединиться. Здесь, в Ляховичах, для него уже готов современный каркасник, произведенный на фирме отца. Его площадь — 160 «квадратов», а цена в нынешнем виде составила около $50 тыс. В доме пока никто не живет, однако его отапливают, чтобы каркасник не потерял свои свойства.






— Каркасный дом нужно постоянно отапливать, чтобы он сох: влага из стен должна выходить наружу, через паропроницаемую пленку, — объясняет Валерий. — Поэтому я противник каркасных дач. В доме младшего сына мы поддерживаем постоянную температуру в 10 °С. За 4 месяца на дом ушло 179 кубов газа.




В доме по соседству уже 4 года живет вместе со своей семьей другой сын Валерия — Роман. Коттедж выглядит совсем по-другому, но собран из тех же ляховичских панелей. В стенах зашито 230 мм утеплителя.




Строительство двухэтажного коттеджа и бани под ключ обошлось Роману в $120 тыс. Это c учетом всего, включая мебель и ландшафтный дизайн. Около 19% суммы потянула стоимость конструкций дома, то есть тех панелей, которые производятся на фабрике «Ляховичидрев». Они обошлись в $23 тыс.

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

Общая площадь коттеджа — 157 «квадратов». На «коммуналку» уходит до 200 рублей в месяц. Основная сумма идет за электричество, которое нагорает в бане с электропечкой. Баня тянет не так уж много — примерно 10—12 рублей за сеанс, но если устраивать банные дни раз в неделю, получится +50 рублей к «коммуналке». А Роман очень любит баню.



— В декабре ходили в баню 8 раз, заплатили на 80 рублей больше, чем обычно — говорит он. — Баня запускается с телефона. Удобно: дрова колоть не нужно, с утра кликнул, и через пару часов она готова.




Жилой дом отапливается с помощью газового котла, и суммы за газ выглядят гораздо скромнее — от 10 до 55 рублей в месяц. Например, в декабре семья сожгла 258 кубов газа и заплатила за это 33 рубля. А на счетчике — кубы газа, которые набежали с момента заселения (ноябрь 2016 года).

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

Но несмотря на скромные коммунальные платежи, семья Панфило не ожидает особого интереса к своей продукции в Беларуси. Ведь энергоресурсы у нас недорогие, а те, которые дорогие, — датируются из бюджета, в отличие от строительства дома, которое белорусы ведут либо в кредит, либо на последние деньги.

В Европе построены сотни белорусских домов-каркасников, но вы даже не слышали о фирме, которая их производит (видео)

 От обилия каркасного хлама в Беларуси авторитет этой технологии упал ниже плинтуса. Хорошие каркасники у нас в стране будут востребованы тогда, когда здесь будут европейские цены на энергоресурсы, — убежден Валерий. — Люди сразу поймут, чем дом отличается от хлама и зачем строить качественные каркасники. Но пока их время не пришло.

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Жизнь полна парадоксов. Мы вволю ругаем белорусских строителей за ужасное качество работы. Но за границей белорусское качество считается образцовым. Например,...
 
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