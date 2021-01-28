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В Москве после обысков задержали брата Алексея Навального

28.01.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. В квартире находился его брат – Олег Навальный.




Об этом сообщает "МБХ медиа".

После окончания обыска Олега Навального увезли полицейские в неизвестном направлении.

Напомним, 27 января в квартиру арестованного российского оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обысками. Силовики в масках ломали двери, чтобы войти в квартиру. В квартире в тот момент находился Олег Навальный.

Напомним, Навального арестовали после возвращения из Германии. Оппозиционер вернулся в Россию после длительного лечения в немецкой клинике "Шарите" от последствий отравления боевым ядом. В причастности к отравлению Навального подозревают спецслужбы РФ.
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. В квартире находился его брат – Олег...
 
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