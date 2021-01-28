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Личные данные для выдачи ID-карт в Беларуси будут собираться в закрытой информационной системе

28.01.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе.

 Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун в эфире телеканала ОНТ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Представитель ведомства отметил, что сбор персональных данных, которые будут содержаться в биометрических документах, не предполагает подключения к Интернету.

— То есть это закрытая информационная система, в которую входят только сотрудники на основании соответствующих ключей. И только эти сотрудники смогут принять, обработать заявку и направить ее в центр персонализации, — пояснил А. Бегун.

При этом гражданам необходимо внимательно относиться к своим документам и никому их не передавать. В таком случае похитить персональные данные будет невозможно. Не получится и считать чип дистанционно.

По словам начальника департамента, в случае потери ID-карты необходимо будет оперативно заявить об этом в милицию. Там аннулируют цифровую подпись и фактически объявят бланк документа недействительным.

— Тогда гражданин будет защищен от того, что его персональные данные куда-то утекут, — добавил он.

Когда в Беларуси начнут выдавать биометрические документы

Как отметил А. Бегун, необходимая инфраструктура в Беларуси уже создана, завершается комплекс подготовительных мероприятий, и теперь необходимо дождаться подписания Главой государства соответствующего указа. Однако затем предстоят организационно-технические мероприятия, проведение которых будет длиться до трех месяцев.

— Мы должны еще утвердить положение о бланковых документах, направить эти документы во все международные организации, с которыми заключены соответствующие договоры, чтобы за 60 дней провести сертификацию, аттестацию системы защиты информации, решить целый ряд других технических вопросов, — сказал представитель ведомства.
 
Теги: Минск
 
 
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Персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе.
 
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