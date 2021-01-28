Чемпионат мира по пятиборью вместо Минска примет Каир

Соревнования пройдут с 7 по 13 июня. Каир уже принимал чемпионат мира по пятиборью в 2017 году.





Переезд в Каир ведущего соревнования сезона 2021 года происходит менее чем через неделю после того, как исполнительный комитет проголосовал за то, что чемпионат мира в текущем году не может пройти в Минске из-за нестабильности в Беларуси», — сказано в официальном заявлении.





Чемпионат мира станет последней возможностью для квалификации на перенесенные в Токио Олимпийские игры, которые начнутся 24 июля.