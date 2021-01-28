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Чемпионат мира по пятиборью вместо Минска примет Каир
Источник материала: Партизан
Турнир, который должен был состояться в Минске, решено перенести в Каир. Такая информация появилась на официальном сайте Международной федерации современного пятиборья.
Соревнования пройдут с 7 по 13 июня. Каир уже принимал чемпионат мира по пятиборью в 2017 году.
Переезд в Каир ведущего соревнования сезона 2021 года происходит менее чем через неделю после того, как исполнительный комитет проголосовал за то, что чемпионат мира в текущем году не может пройти в Минске из-за нестабильности в Беларуси», — сказано в официальном заявлении.
Чемпионат мира станет последней возможностью для квалификации на перенесенные в Токио Олимпийские игры, которые начнутся 24 июля.
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Турнир, который должен был состояться в Минске, решено перенести в Каир. Такая информация появилась на официальном сайте Международной федерации современного...
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