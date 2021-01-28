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Чемпионат мира по пятиборью вместо Минска примет Каир

28.01.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Турнир, который должен был состояться в Минске, решено перенести в Каир. Такая информация появилась на официальном сайте Международной федерации современного пятиборья.

Соревнования пройдут с 7 по 13 июня. Каир уже принимал чемпионат мира по пятиборью в 2017 году.

Переезд в Каир ведущего соревнования сезона 2021 года происходит менее чем через неделю после того, как исполнительный комитет проголосовал за то, что чемпионат мира в текущем году не может пройти в Минске из-за нестабильности в Беларуси», — сказано в официальном заявлении.

Чемпионат мира станет последней возможностью для квалификации на перенесенные в Токио Олимпийские игры, которые начнутся 24 июля.
 
Теги: Минск
 
 
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Турнир, который должен был состояться в Минске, решено перенести в Каир. Такая информация появилась на официальном сайте Международной федерации современного...
 
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